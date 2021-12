Jennifer Aniston đau khổ vì tin đồn con cái

Minh tinh Jennifer Aniston cho biết cảm thấy tổn thương khi bị đồn mang thai hay quyết định không có con để tập trung cho sự nghiệp.

Trong bài phỏng vấn số tháng 12 với Hollywood Reporter, Aniston nói về mặt tối sự nghiệp trong hơn ba thập kỷ ở Hollywood, đặc biệt là những tin đồn xoay quanh đời tư của cô. Nữ diễn viên cho biết: "Dù tôi không đọc những tin đó từ lâu, tôi nhiều khi tự hỏi người ta có còn đồn mình sinh đôi hay không? Hay tôi là một trường hợp kỳ diệu khi mang thai ở tuổi 52?".

Aniston nói rất đau khổ khi nghe những tin thất thiệt về chuyện con cái. "Người ta không biết chút gì về đời tư hay sức khỏe của tôi, lý do tôi không thể hoặc có thể sinh con. Những tin đó thật đau lòng và kinh tởm", cô nói thêm.

Jennifer Aniston trên tạp chí. Ảnh: Hollywood Reporter

Diễn viên 52 tuổi cũng cho rằng có sự phân biệt giữa đàn ông và đàn bà trong chuyện hôn nhân. "Đàn ông có thể làm đám cưới bao nhiêu lần tùy ý. Họ có thể kết hôn với những cô gái tuổi đôi, ba mươi. Phụ nữ không được phép làm vậy", cô nói.

Aniston đối mặt nhiều tin đồn về đời tư sau khi cưới Brad Pitt. Khi ly dị năm 2005, cô bị nhiều người cho rằng không muốn sinh con để phát triển sự nghiệp, khiến Pitt tìm đến Angelina Jolie. Hơn 15 năm qua, nhiều nguồn tại Hollywood liên tục tung các tin đồn Aniston mang thai đôi hoặc có con nhưng không tiết lộ với công chúng.

Jennifer Aniston sinh năm 1969, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Sau thành công của series Friends, cô nhanh chóng trở thành sao hạng A tại Hollywood và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011)... Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình với series The Morning Show và nhận một giải Quả Cầu Vàng.

Jennifer Aniston - The Morning Show trailer Jennifer Aniston trong "The Morning Show". Video: Apple+

Phương Mai (theo Hollywood Reporter)