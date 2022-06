Jeannie Mai lần đầu khoe con gái

MỹMC gốc Việt Jeannie Mai lần đầu công khai hình ảnh con gái đầu lòng 5 tháng tuổi.

Ngày 3/6, Jeannie Mai đăng loạt ảnh và video cùng con gái trên Instagram: "Các bạn sẽ gặp một người cực kỳ đặc biệt đối với tôi. Một người mới sinh, rạng rỡ và thơm tho". MC cũng làm một vlog trên kênh Youtube cá nhân để giới thiệu con gái với người hâm mộ và tiết lộ tên em bé là Monaco.

Jeannie Mai và con gái Monaco. Ảnh: Jeannie Mai Youtube

Hồi tháng 9/2021, MC gốc Việt tiết lộ đang mang thai con đầu lòng với rapper Jeezy. Cô cho biết từng lên kế hoạch thụ tinh trong ống nghiệm IVF sau đám cưới. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, bác sĩ báo tin Mai đã mang thai theo cách tự nhiên. MC sinh con gái hồi tháng 1 nhưng không tiết lộ tên và giới tính.

Jeezy và Jeannie Mai quen qua chương trình The Real do Mai dẫn, bí mật hẹn hò hồi tháng 1/2019. Hai người công khai chuyện tình cảm tháng 8 cùng năm, lần đầu sánh đôi tại một sự kiện ở Mỹ. Cuối tháng 3/2020, Jeezy cầu hôn và được bạn gái chấp thuận. Anh mời cô đến nhà riêng ở Los Angeles, tự tay nấu bữa tối với các món Việt Nam trước khi ngỏ lời.

Rapper Jeezy (phải) bên con gái. Ảnh: Jeannie Mai Youtube

Jeannie Mai sinh năm 1979 tại bang California, có mẹ là người Việt Nam. Cô nổi tiếng nhờ dẫn các chương trình thời trang như How Do I Look? trên kênh Style, The Real của đài NBC hay hậu trường cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2011. Từ năm chín tuổi, cô bị anh họ lạm dụng tình dục trong bốn năm và mắc hội chứng Stockholm - trạng thái tâm lý chuyển từ sợ hãi, căm ghét sang thông cảm người hại mình. Cô kết hôn với diễn viên Freddy Harteis năm 2007 và ly dị một năm sau đó.

Jeezy, sinh năm 1977, là rapper nổi tiếng người Mỹ với doanh số bán đĩa hơn năm triệu bản và từng có ba album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Anh nổi tiếng với các ca khúc Love In This Club (hát cùng Usher), Put On( cùng Kanye West) hay Hard (hợp tác Rihanna). Bên cạnh âm nhạc, Jeezy thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, vì cộng đồng. Năm 2004, anh thành lập quỹ Street Dreamz - hỗ trợ giáo dục thanh thiếu niên tại thành phố Atlanta (Mỹ).

Jeannie Mai cùng mẹ hướng dẫn cách ăn phở tại Mỹ. Video: Youtube. Jeannie Mai cùng mẹ đi ăn phở tại Mỹ. Video: Jeannie Mai Youtube

Phương Mai (theo Pagesix)