Jared Leto trở lại đóng Joker

Tài tử Jared Leto trở lại với vai Joker trong bom tấn "Justice League" phiên bản đặc biệt của đạo diễn Zack Snyder.

Ngày 21/10, tờ Hollywood Reporter cho biết Jared Leto tham gia các buổi quay bổ sung cho phim trong vai ác nhân Joker. Dự án đánh dấu lần thứ hai tài tử đảm nhận vai này, sau khi The Suicide Squad (2016) nhận nhiều lời chê từ fan và giới phê bình. Anh bị loại khỏi các dự án sau đó của DC như Harley Quinn: Birds of Prey hay The Suicide Squad 2. Năm 2019, DC thực hiện phim riêng về nhân vật Joker nhưng mời Joaquin Phoenix thủ vai.

Jared Leto trong "The Suicide Squad". Ảnh: Warner Bros.

Justice League đặc biệt xoay quanh Liên minh Công lý với các siêu anh hùng như Batman, Superman hay Wonder Woman, dự kiến chiếu trên nền tảng phim trực tuyến HBO Max vào năm 2021. Dự án nối tiếp Justice League năm 2017 - Joss Whedon tiếp quản sau khi đạo diễn Zack Snyder bỏ dở vì con gái mất - bị xem là thất bại với chỉ 40% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm thu 657 triệu USD, chưa bằng một nửa The Avengers của hãng đối thủ Marvel.

Một số fan của DC cho rằng Justice League kém chất lượng do hãng Warner Bros. thay đổi hướng đi ban đầu của Zack Snyder - đạo diễn được họ yêu quý với Man of Steel (2013) và Batman v Superman (2016). Theo họ, phiên bản của nhà làm phim này sẽ u ám, dữ dội hơn bản chiếu rạp năm 2017.

Trailer Justice Leauge Zack Snyder Cut Trailer "Justice League" bản đặc biệt. Video: HBO Max.

Đạt Phan (theo Hollywood Reporter)