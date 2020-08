Jared Leto nhận vai Andy Warhol

Tài tử Jared Leto xác nhận vào vai họa sĩ huyền thoại Andy Warhol trong dự án phim chân dung về cuộc đời ông.

Diễn viên 48 tuổi tiết lộ trên trang Instagram cá nhân hôm 7/8, một ngày sau sinh nhật cố họa sĩ. Jared Leto nói: "Đó là sự thật! Tôi sẽ đóng Andy Warhol trong bộ phim tới. Tôi rất biết ơn và háo hức trước cơ hội này. Xin chúc mừng sinh nhật Andy Warhol. Chúng tôi nhớ ông và tài năng của ông".

Tài tử Jared Leto (trái) xác nhận vào vai Andy Warhol. Ảnh: People.

Phim dự kiến quy tụ thêm các ngôi sao: Michael De Luca (The Social Network) và Terence Winter (The Wolf of Wall Street). Kịch bản dựa trên cuốn tiểu sử Warhol: The Biography của nhà văn Victor Bockris, kể trọn vẹn cuộc đời nghệ sĩ từ khi sinh ra năm 1928 tới lúc qua đời năm 1987.

Andy Warhol là họa sĩ huyền thoại người Mỹ, nổi tiếng với phong cách "pop art", lấy cảm hứng từ nền văn hóa đại chúng qua các người nổi tiếng, chủ nghĩa tiêu dùng. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông gồm bức Silver Car Crash (1963), được bán đấu giá 105 triệu USD. Bên cạnh vẽ tranh, Andy Warhol cũng làm đạo diễn và nhà sản xuất phim.

Ông qua đời tháng 2/1987 ở tuổi 58 vì rối loạn nhịp tim sau ca phẫu thuật túi mật. Gia đình Warhol sau đó kiện bệnh viện vì chăm sóc ông bất cẩn và nhận một khoản bồi thường.

Jared Leto sinh năm 1971, từng thắng giải Oscar nam phụ với Dallas Buyers Club (năm 2014). Diễn viên cũng nổi tiếng với các phim Suicide Squad (2016), American Psycho (2000), Fight Club (1999)...

Đạt Phan (theo People)