James Franco nhận sai khi ngủ với học trò

MỹTài tử James Franco cho biết từng bị nghiện tình dục và sai lầm khi ngủ với nhiều cô gái trong lớp diễn xuất anh tổ chức.

Trong chương trình The Jess Cagle Podcast phát sóng hôm 22/12, Franco tiết lộ mắc chứng nghiện tình dục và đã cố gắng để cải thiện hành vi của bản thân những năm qua. Anh nói từng ngủ với nhiều học viên nữ và thừa nhận đó là hành động không đúng đắn. Tuy nhiên, Franco phủ nhận mở lớp dạy diễn xuất chỉ để kiếm phụ nữ.

James Franco trên chương trình The Jess Cagle Podcast. Ảnh: The Jess Cagle Podcast Youtube

Cuối năm 2019, Sarah Tither-Kaplan và Toni Gaal kiện James Franco tội lạm dụng tình dục khi họ đăng ký lớp diễn xuất do tài tử giảng dạy. Họ cho biết Franco thường yêu cầu học viên khỏa thân để diễn cảnh làm tình tập thể. Gaal bỏ khóa học sau đó. Tither-Kaplan tiếp tục tham gia và được anh mời đóng cùng các dự án The Long Home và series Making a Scene with James Franco.

Franco phủ nhận các cáo buộc, nói đơn kiện của Tither-Kaplan và Gaal cố tình tục tĩu hóa sự việc để khiến công chúng chú ý. Tuy nhiên, tài tử sau đó đồng ý chi 2,2 triệu USD để dàn xếp vụ bê bối.

James Franco, sinh năm 1978, là diễn viên kiêm đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất nổi tiếng tại Hollywood. Anh được biết đến với các bộ phim gây tiếng vang như The Disaster Artist, This is the End, Spider-man, 127 Hours...

James Franco hóa nghệ sĩ lập dị trong The Disaster Artist James Franco trong "The Disaster Artist". Video: A24

Phương Mai (theo Guardian)