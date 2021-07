James Franco chi hơn 2,2 triệu USD dàn xếp bê bối tình dục

MỹTài tử James Franco đồng ý trả 2,23 triệu USD cho hai học trò nữ để họ rút đơn kiện anh tội lạm dụng tình dục.

Ngày 30/6, tờ NPR cho biết số tiền dàn xếp vụ việc được lấy từ văn bản của tòa án Los Angeles về vụ kiện James Franco. Franco vẫn phủ nhận các cáo buộc từ Sarah Tither-Kaplan và Toni Gaal, nhưng muốn mọi chuyện lắng xuống để tránh tổn hại danh tiếng. Biên bản thỏa thuận đang chờ ý kiến của thẩm phán.

James Franco tại một sự kiện ở New York năm 2017. Ảnh: IFP.

Sarah Tither-Kaplan và Toni Gaal kiện James Franco tội lạm dụng tình dục từ tháng 10/2019. Hai người là học viên tại Studio 4 - lớp diễn xuất do tài tử trực tiếp giảng dạy. Họ cho biết trong buổi học về quan hệ tình dục trên màn ảnh, James yêu cầu học viên khỏa thân để diễn cảnh làm tình tập thể. Gaal bỏ khóa học sau khi nghe yêu cầu của James. Tither-Kaplan tiếp tục tham gia và được anh mời đóng cùng các dự án The Long Home và series Making a Scene with James Franco.

Trong đơn kiện, hai phụ nữ chỉ yêu cầu James Franco công khai xin lỗi, không nhận bồi thường. Tuy nhiên, nếu biên bản hòa giải được thông qua, Tither-Kaplan dự kiến nhận 670.500 USD tiền bồi thường, chưa trừ đi 223.500 USD chi phí pháp lý. Toni Gaal sẽ nhận khoảng 223.500 USD, trong đó 74.500 USD là phí cho luật sư. Khoản tiền còn lại - khoảng 1,3 triệu USD - được chia cho các bạn học của Tither-Kaplan và Gaal, những người tham gia vụ kiện.

James Franco, 41 tuổi, là diễn viên kiêm đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất nổi tiếng tại Hollywood. Anh được biết đến với các bộ phim gây tiếng vang như The Disaster Artist, This is the End, Spider-man, 127 Hours... Năm 2018, tài tử vướng scandal khi liên tiếp bị nhiều phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục. Bê bối ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của diễn viên. Tạp chí Vanity Fair từng xóa hình anh trên trang bìa sau các cáo buộc. Nhiều hãng phim lớn ngừng mời anh vào các bom tấn những năm gần đây.

James Franco hóa nghệ sĩ lập dị trong The Disaster Artist James Franco trong "The Disaster Artist". Video: A24.

Phương Mai (theo NPR)