James Franco bị kiện lạm dụng tình dục

Tài tử James Franco bị hai cô gái tố cáo tổ chức các lớp dạy diễn xuất để dụ dỗ học viên khỏa thân, đóng cảnh "nóng".

Ngày 3/10, hai học viên cũ - Sarah Tither-Kaplan và Toni Gaal - đâm đơn ra tòa án Los Angeles (Mỹ) kiện James Franco tội lạm dụng tình dục. Theo Time, hai cô gái tố cáo tài tử trực tiếp dạy các buổi học tại Studio 4 về quan hệ tình dục trên màn ảnh và yêu cầu học viên đóng cảnh làm tình tập thể. James nói sẽ tuyển họ đóng phim của anh nếu làm theo yêu cầu.

Tài tử James Franco nhiều lần bị tố cáo quấy rối tình dục. Ảnh: Deadline.

Toni bỏ khóa học sau khi nghe những yêu cầu của James. Sarah tiếp tục tham gia và được nam diễn viên mời đóng cùng các dự án The Long Home và series Making a Scene with James Franco. Hai người cho biết phải đóng 750 USD và tham gia thi tuyển để được nhận vào lớp. Trong đơn kiện, Sarah và Toni không mong nhận bồi thường, yêu cầu James cùng thành viên trong Studio công khai xin lỗi.

James Franco, 41 tuổi, là diễn viên kiêm đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất nổi tiếng tại Hollywood. Anh được biết đến với các bộ phim gây tiếng vang như The Disaster Artist, This is the End, Spider-man, 127 Hours... Năm 2018, tài tử vướng scandal khi liên tiếp bị nhiều phụ nữ nói quấy rối tình dục.

James Franco nhận giải Quả Cầu Vàng James Franco nhận giải Quả cầu vàng năm 2018. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Time)