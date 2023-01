James Cameron: 'Doanh thu Avatar 2 đủ để làm các phần tiếp theo'

Đạo diễn James Cameron khẳng định sẽ làm thêm các phần tiếp theo của loạt phim "Avatar" nhờ lợi nhuận từ phần hai.

James Cameron là khách mời trong tập mới nhất của chương trình Who's Talking to Chris Wallace? trên đài HBO Max's. Trong cuộc nói chuyện với MC Chris Wallace, Cameron nói doanh thu của Avatar: The Way of Water đã đạt hơn 1,5 tỷ USD toàn cầu (vượt qua Top Gun: Maverick, trở thành bộ phim phát hành năm 2022 có doanh thu cao nhất).

"Với những thành tích đã đạt được, tác phẩm dễ dàng hòa vốn trong vài ngày tới. Tôi chắc chắn phải thực hiện những phần tiếp theo", James Cameron nói.

James Cameron tại buổi ra mắt phim hồi tháng 12/2022. Ảnh: Complex

Theo The Hollywood Reporter, phần hai có ngân sách sản xuất ước tính hơn 400 triệu USD, cộng với chi phí quảng bá phim lên tới ít nhất 600 triệu USD. Trước đây Cameron gây chú ý khi nói sẽ rút khỏi thương hiệu do chính ông gây dựng nếu phần hai lỗ khi ra rạp. Cameron cho biết dự án cần vào top ba hoặc bốn phim ăn khách mọi thời mới hòa vốn. Điều này đồng nghĩa Avatar 2: The Way of Water cần vượt mốc doanh thu khoảng 2 tỷ USD để bắt đầu sinh lời.

Trailer chính của 'Avatar 2' Trailer "Avatar 2". Video: 20th Century

Phần ba đã quay xong, đang trong giai đoạn hậu kỳ và dự kiến ra rạp vào tháng 12/2024. Bên cạnh đó, kịch bản phần bốn và năm đều đang được triển khai.

Theo Variety, ngày 3/1, nhà làm phim người Canada cho biết: "Phần ba sẽ khai phá những nền văn hóa mới. Lửa sẽ được đại diện bởi tộc người Ash (tro). Tôi muốn giới thiệu người Na'vi ở góc nhìn mới. Đến nay, tôi mới thể hiện những mặt tốt của họ. Trong những phim đầu, có những hành động tiêu cực của con người và tích cực của Na'vi. Ở phần ba, chúng tôi sẽ làm ngược lại".

Theo cây viết Zack Sharf của Variety, sau hai phần đầu khai thác mâu thuẫn giữa các tộc Na'vi và con người, tập ba có thể là cuộc đối đầu giữa những bộ tộc sinh sống trên hành tinh Pandora. Nhân vật chính Jake Sully bị những bộ tộc khác đổ lỗi vì thảm họa các Sky People (người Trái Đất) gây ra. Êkíp từng tiết lộ phần năm sẽ đưa người Na'vi đến Trái Đất.

Quế Chi