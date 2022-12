'Avatar 2' - canh bạc tỷ USD của James Cameron

Đạo diễn James Cameron nói sẽ rút khỏi thương hiệu Avatar do chính ông gây dựng nếu phần hai lỗ khi ra rạp.

Nhà làm phim Canada tái xuất làng điện ảnh với Avatar: The Way of Water trong tháng 12. Ông từng dành 15 năm ấp ủ Avatar (2009) - tác phẩm vẫn giữ kỷ lục phòng vé điện ảnh thế giới cho đến nay. James Cameron tốn thêm hơn một thập niên cho phần hai.

Trailer Avatar 2 Trailer "Avatar: The Way of Water". Video: Galaxy Links

Theo Variety, Cameron cho biết dự án cần vào top ba hoặc bốn phim ăn khách mọi thời mới hòa vốn. Điều này đồng nghĩa Avatar 2: The Way of Water cần vượt mốc doanh thu khoảng 2 tỷ USD để bắt đầu sinh lời. Đây là thử thách cực lớn với những nhà làm phim của Hollywood. Tính từ Avengers: Endgame (2019) đến nay, không bộ phim nào đạt được thành tích này. Spider-Man: No Way Home - bộ phim đạt doanh thu cao nhất năm 2021 - cũng dừng chân ở mốc 1,91 tỷ USD.

Nhà làm phim người Canada tuyên bố sẽ rời khỏi thương hiệu do chính ông gây dựng suốt hơn 20 năm qua nếu không đạt mục tiêu tại phòng vé. Ông không đạo diễn thêm bất kỳ dự án nào trong những năm qua, dành toàn bộ công sức nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho canh bạc lần này.

James Cameron bắt tay vào Avatar 2 từ năm 2010, ngay sau khi phần một vươn lên trở thành phim ăn khách nhất mọi thời tại rạp. Trong ba năm đầu, ông bế tắc trong khâu kịch bản. Nhiều ý tưởng được đưa ra và lập tức bị loại bỏ không lâu sau đó. Cameron cảm thấy chúng đều không đủ sức để nối tiếp thành công của phần cũ. Những ý tưởng này sau đó được góp nhặt và đưa vào bộ truyện tranh Avatar: The High Ground, dự kiến phát hành cuối năm nay.

Đạo diễn James Cameron tuyên bố sẽ rời thương hiệu "Avatar" nếu phần hai lỗ. Ảnh: Deadline

Biên kịch Josh Friedman giúp Cameron vượt qua giai đoạn khó khăn. Hai người hợp tác viết tiếp câu chuyện của vùng đất Pandora trong suốt bốn năm từ 2013 đến 2017. Cùng nhau, họ liên tục mở rộng vũ trụ Avatar, sáng tạo ra nhiều vùng đất, nhân vật mới. Đây cũng là lúc Cameron quyết định mở rộng bộ phim từ một trilogy (ba tập) thành pentalogy (năm tập). Năm 2018, đạo diễn người Canada lần đầu hé lộ câu chuyện về bộ tộc Metkayina - những người chuyên sinh sống dưới nước - sẽ là trọng tâm của phần hai Avatar.

Cameron luôn sẵn sàng bảo vệ các dự án của mình. Nhiều nhà phê bình cho rằng đây là bí quyết giúp Cameron cho ra đời những tác phẩm chỉ ông mới có thể làm được. Khi sản xuất phần một Avatar, hãng phim từng yêu cầu James Cameron cắt nhiều phân đoạn vì cảm thấy thời lượng quá dài, không phù hợp ra rạp. Một số nhà sản xuất gợi ý lược bớt các cảnh bay lượn của loài Ikran (banshee) của xứ Pandora.

Tuy nhiên, đạo diễn nhất quyết không nhân nhượng và yêu cầu bộ phim phải được hoàn thiện theo ý mình. Theo các cuộc khảo sát sau bộ phim, nhiều khán giả cho biết cảnh về loài Ikran là một trong những điều họ thích nhất. Sự kiên định của James Cameron góp phần tạo nên thành công của phim tại phòng vé. Theo Nytimes, nhiều nhà sản xuất của Avatar sau đó cảm ơn đạo diễn vì đã phản đối ý kiến của họ để tạo ra bộ phim chất lượng, chinh phục được khán giả.

Trailer Avatar 4K Trailer "Avatar" phiên bản 4K mới ra rạp hồi tháng 9. Video: Galaxy Links

James Cameron hiện có lợi thế khi Avatar: The Way of Water đã được cấp phép ra rạp tại Trung Quốc - thị trường phòng vé lớn nhất thế giới những năm gần đây. Avengers: Endgame (2019) từng có lúc vượt doanh thu Avatar (2009) một phần cũng nhờ đóng góp từ khán giả của quốc gia châu Á này. Nếu thực sự được đón nhận nồng nhiệt, Avatar: The Way of Water hoàn toàn có thể vượt chỉ tiêu James Cameron tự đặt ra, thậm chí soán ngôi phim ăn khách nhất mọi thời của phần một.

Kịch bản Avatar: The Way of Water nối tiếp câu chuyện của phần một năm 2009, kể về Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana) người Na'vi thuộc tộc Omaticaya. Họ nhận nuôi một con trai loài người và bắt đầu xây dựng gia đình với các con tại Pandora. Tuy nhiên, kẻ thù quay trở lại khiến những người Na'vi một lần nữa phải chiến đấu để bảo vệ quê hương.

Phương Mai