‘James Bond 25’ vượt mốc 600 triệu USD

"No Time To Die" - James Bond 25 - đạt doanh thu 605,8 triệu USD sau đợt công chiếu tại Trung Quốc và một số nước châu Âu.

Ngày 1/11, theo Deadline, bom tấn 007 kiếm thêm 51,9 USD từ thị trường quốc tế (không tính Bắc Mỹ) tuần qua, dẫn đầu phòng vé thế giới. Phần lớn doanh thu đến từ đợt công chiếu tại Trung Quốc với thành tích 28,2 triệu USD. No Time To Die cũng trở thành bom tấn có doanh thu mở màn tốt thứ ba tại quốc gia châu Á tính từ đầu năm.

Trailer cuối cùng No Time To Die Trailer "No Time To Die". Video: CGV

Đơn vị theo dõi phòng vé Maoyan dự đoán phim kiếm khoảng 68,2 triệu USD sau đợt chiếu ở Trung Quốc. Thị trường này hiện phải đóng cửa một số rạp vì Covid-19 bùng phát trở lại.

No Time To Die tiếp tục được đón nhận tại các thị trường châu Âu. Phim tiếp tục dẫn đầu phòng vé Anh sau ba tuần công chiếu. Với doanh thu khoảng 116 triệu USD, tác phẩm vượt hai bom tấn Titanic và Star Wars: The Last Jedi, vào top 6 phim ăn khách nhất xứ sở sương mù. No Time To Die cũng lập kỷ lục phòng vé tại Hà Lan với 18,4 triệu USD, trở thành dự án điện ảnh có thành tích mở màn thành công nhất của Universal tại thị trường này.

No Time to Die là tập phim cuối Daniel Craig vào vai điệp viên James Bond. Tác phẩm gặp nhiều khó khăn trong khâu phát hành vì dịch, phải hoãn chiếu nhiều lần. Năm 2018, dự án phải đổi đạo diễn và biên kịch vì bất đồng trong khâu sáng tạo. Cary Joji Fukunaga sau đó được chọn vào ghế đạo diễn. Nhóm cây viết Neal Purvis và Robert Wade - từng viết kịch bản phim The World Is Not Enough - cùng Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve) biên kịch.

Giới chuyên gia đánh giá doanh thu của No Time To Die ấn tượng trong bối cảnh đại dịch vẫn ảnh hưởng phòng vé toàn cầu. Tuy nhiên, phim phải đạt mốc 800 triệu USD nếu muốn có lãi. Phần 25 của 007 có kinh phí khoảng 250 triệu USD, chưa tính khoảng 100 triệu USD phí quảng cáo. Êkíp cũng mất thêm 10 triệu USD vì nhiều lần đổi lịch công chiếu.

Đạt Phan (theo Deadline)