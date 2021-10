Dàn 'Bond Girl' của Daniel Craig

Madeleine Swann (Léa Seydoux đóng) đồng hành 007 trong "No Time To Die". Cô xuất hiện lần đầu trong Spectre, trở thành "Bond Girl" đầu tiên góp mặt trong hai phần liên tiếp của loạt phim. Nhân vật là nhà tâm lý học người Pháp, con gái ông White - thành viên tổ chức Spectre. Cô được xây dựng theo hình mẫu "Bond Girl" kiểu cũ, xinh đẹp nhưng có nhiều góc khuất, khiến 007 say đắm.