Jake Paul nhắm Tyson Fury sau trận gặp Joshua

MỹJake Paul tuyên bố sẽ hạ knock-out Anthony Joshua vào tháng tới, trước khi hướng tới màn so găng với cựu vô địch quyền Anh hạng nặng khác là Tyson Fury trong năm 2026.

Hôm 21/11, Paul và Joshua lần đầu họp báo chung tại Mỹ, trước thềm màn thượng đài tại Kaseya Center, Miami ngày 19/12. Đây sẽ là trận đấu chuyên nghiệp 8 hiệp, mỗi hiệp ba phút. Hai võ sĩ sẽ đeo găng 0,28 kg và phải đáp ứng cân nặng với mức trần là 111 kg.

Jake Paul (trái) và Anthony Joshua trong buổi chạm mặt tại Miami, Mỹ ngày 21/11. Ảnh: Netflix

Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều, Paul - ngôi sao mạng xã hội lấn sân quyền Anh - rất tự tin và thậm chí khẳng định mục tiêu không chỉ dừng lại ở Joshua. Tay đấm người Mỹ tuyên bố đã tìm ra cách để đánh bại đối thủ từng giữ đai vô địch thế giới.

"Joshua là một trong những tay đấm hạng nặng vĩ đại, nhưng với họ, việc đối phó một đối thủ nhỏ hơn lại khó hơn nhiều", Paul nói. "Tôi có tốc độ, khả năng di chuyển và những góc đánh khiến anh ta khó bắt bài. Tất cả những gì anh ấy có là sức mạnh, và tôi chỉ cần né cú đấm quyết định đó trong tám hiệp. Tôi tin mình làm được".

Paul còn nhấn mạnh rằng người hâm mộ không nên tôn trọng anh chỉ vì dám bước lên võ đài với cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới. "Hãy tôn trọng tôi vì tôi sẽ thắng", võ sĩ 28 tuổi nói.

Sau đó, Jake Paul tiếp tục gây sốc khi tuyên bố muốn thách đấu cựu vô địch quyền Anh hạng nặng khác là Tyson Fury vào năm 2026, và thậm chí sẽ "lật đổ" Eddie Hearn - ông bầu của Matchroom Boxing - nếu thắng Joshua. Paul ví mình là "phiên bản Andy Ruiz 2.0", ám chỉ cú sốc mà Ruiz tạo ra khi đánh bại Joshua tại New York năm 2019.

"Đừng đặt vé máy bay, đừng đặt khách sạn cho các kế hoạch lớn. Tôi sẽ phá hỏng mọi thứ", Paul nói. "Tôi sẽ hạ knock-out Joshua, trở thành CEO của Matchroom Boxing, rồi sẽ thượng đài với Tyson Fury vào năm sau. Nhìn xem lần trước họ sang Mỹ và có kế hoạch gì? Andy Ruiz làm tất cả sụp đổ. Tôi chính là Andy Ruiz 2.0".

Jake Paul chạm mặt Anthony Joshua Jake Paul chạm mặt Anthony Joshua trong buổi họp báo ngày 21/11.

Joshua - võ sĩ người Anh chưa đấu trận nào từ khi bị Daniel Dubois đánh bại 14 tháng trước - đáp trả bằng sự điềm tĩnh. "Jake là võ sĩ thực thụ. Không thể coi thường bất kỳ ai trong quyền Anh", Joshua nói. "Tôi phải đấm móc, thọc, phải làm anh ta đau. Chẳng có gì phức tạp cả. Tôi chỉ cần làm công việc của mình".

Võ sĩ người Anh cũng xác nhận không còn làm việc với HLV Ben Davison. Trước đó, Davison nói với Boxing News Online rằng trận đấu giữa Joshua và Jake Paul không tốt cho quyền Anh. Không còn ở trong ê-kíp cũ, Joshua cho biết anh đã nhận lời mời sang tập luyện cùng đội của đương kim vô địch hạng nặng thế giới Oleksandr Usyk.

"Usyk là một trong những tay đấm hay nhất hành tinh", Joshua nói. "Nhưng không chỉ do anh ấy, mà còn nhờ tập thể đứng sau. Tôi muốn học hỏi từ một đội ngũ đã đạt được quá nhiều thành tựu". Anh mô tả trải nghiệm này là tuyệt vời và đầy thách thức, đồng thời phủ nhận đấu tập trực tiếp với Usyk, cho biết nhà vô địch người Ukraine đang tập ở nơi khác.

Hồng Duy (theo Sky Sports)