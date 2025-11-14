Joshua - Jake Paul: Trận 185 triệu USD gây tranh cãi

Cựu vô địch quyền Anh Anthony Joshua sắp hoàn tất đàm phán thượng đài với Jake Paul trong trận đánh có quỹ thưởng gần 200 triệu USD và có thể được xếp vào diện chuyên nghiệp.

Sức hút khổng lồ của Paul, từ YouTuber tới nhân vật gây chú ý trong làng quyền Anh giải trí, được xem là yếu tố then chốt giúp dự án trở nên khả thi.

Eddie Hearn - người đại diện của Joshua - cho biết các thỏa thuận chưa hoàn tất, nhưng có thể được chốt ngay đầu tuần tới. Điều đáng chú ý là trận đấu sẽ không được gắn nhãn biểu diễn, mà sẽ là trận chuyên nghiệp theo bộ quy tắc cơ bản của quyền Anh hiện đại Queensberry.

Anthony Joshua (phải) đang đàm phán so găng Jake Paul với quỹ thưởng 185 triệu USD vào tháng tới. Ảnh: talkSPORT

Một chi tiết đặc biệt khác của quá trình thương lượng là tham vọng đưa trận đấu lên Netflix. Nền tảng này đang thực hiện phim tài liệu về Joshua và từng phát sóng trận Paul - Mike Tyson năm 2024, thu hút hơn 60 triệu lượt xem.

Paul từng được lên lịch thượng đài với cựu vô địch hạng nhẹ Gervonta Davis cũng trên Netflix ngày 14/11. Nhưng trận đấu này bị hủy vào giờ chót, mở đường cho đàm phán khẩn giữa hai bên Paul và Joshua, sau hơn một năm đồn đoán.

Nếu ký kết thành công, trận gặp Paul sẽ trở thành phần quan trọng trong phim tài liệu của Joshua, đồng thời tạo thù lao cực lớn cho võ sĩ 36 tuổi. Tuy nhiên, mọi thứ còn phụ thuộc vào sự đồng ý của DAZN, nền tảng mà tay đấm người Anh đang độc quyền phát sóng.

Khi tin tức về trận đấu nổ ra, Joshua lập tức trở thành tâm điểm công kích của cộng đồng quyền Anh. Nhiều ý kiến cho rằng việc thượng đài với một YouTuber sẽ làm sụp đổ di sản của tay đấm từng đánh bại Wladimir Klitschko, Joseph Parker hay Dillian Whyte.

Derek Chisora - võ sĩ 41 tuổi từng hai lần tranh đai hạng nặng WBC - cảnh báo Joshua về hậu quả nếu để Paul gây khó khăn. Theo Chisora, bất kỳ kịch bản nào kéo dài hơn hai hiệp đều đặt dấu hỏi lớn về phong độ của Joshua.

Trong khi đó, Frank Warren - ông bầu của Tyson Fury - bất ngờ ủng hộ. "Người ta sẽ chỉ trích, nhưng tôi không nghĩ thế. Miễn là hai người đều khỏe mạnh, đây là trận đấu ổn", ông nói. "Người ta luôn nói Jake Paul chỉ chọn đối thủ hết thời, nên nếu trận này thành sự thật thì không thể trách cậu ta nữa. Khán giả thích những màn đâm xe, và trận này sẽ rất hút người xem".

Mặt của Joshua như biến dạng khi trúng một cú đấm thuận tay của Dubois trong trận quyền Anh hạng nặng trên sân Wembley, London tối 21/9/2024. Ảnh: Match Room

Joshua hiểu rõ trận đấu với Paul gây tranh cãi mức nào, nhưng cũng là cơ hội tái xuất sau trận thua Daniel Dubois cách đây 14 tháng. "Cơ hội để kiếm gấp 50 lần một trận đấu bình thường thì ai mà bỏ qua? Người ta chỉ trích, nhưng thử đặt họ vào vị trí AJ xem - họ sẽ làm gì?", Hearn nhấn mạnh.

Joshua từng là võ sĩ hạng nặng hàng đầu, gây tiếng vang khi thắng knock-out kỹ thuật "Tiến sĩ búa thép" Wladimir Klitschko năm 2017 và được kỳ vọng sẽ đánh trận thống nhất cả bốn chiếc đai hạng nặng danh giá nhất với đồng hương Tyson Fury.

Nhưng những năm qua, sự nghiệp của Joshua đi xuống, trong đó, anh thua liền hai trận dưới tay võ sĩ Ukraine Oleksandr Usyk và mất danh hiệu. Gần nhất, võ sĩ người Anh bị đánh ngã bốn lần và thua knock-out ở hiệp năm trận tranh đai hạng nặng IBF.

Paul là võ sĩ tay ngang, chuyển từ lĩnh vực làm YouTube sang quyền Anh từ năm 2020. Anh đã đánh 12 trận chuyên nghiệp, thắng 11 và thua một - trước Tommy Fury, em trai nhà vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury, hồi tháng 2/2023.

Daniel Dubois thắng knock-out Anthony Joshua Diễn biến chính trận Joshua - Dubois năm 2024.

Hồng Duy (theo Daily Mail)