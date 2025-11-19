Quyền Anh thế giới phẫn nộ vì trận Joshua - Jake Paul

Màn so găng 185 triệu USD bị xem là "trò lố nguy hiểm", đe dọa sự nghiệp của cựu vô địch hạng nặng Anthony Joshua và an toàn của YouTuber người Mỹ Jake Paul.

Poster về màn thượng đài giữa Anthony Joshua và Jake Paul tại Kaseya Center, Miami ngày 19/12.

Màn so tài giữa Joshua và Paul dự kiến diễn ra ngày 19/12 tại Kaseya Center, Miami, Mỹ. Tuy nhiên, thay vì ấn tượng với số tiền thưởng khổng lồ hay việc sự kiện được Netflix phát trực tiếp, bản chất của cuộc đối đầu này đang bị nhiều chuyên gia đánh giá là phi thể thao, không lành mạnh, thậm chí bóp méo lịch sử quyền Anh.

Trong số những tiếng nói phản đối mạnh nhất là Carl Froch - cựu vô địch super-middleweight (trong khoảng 73 đến 76 kg) và thành viên Hall of Fame. Với ông, việc Joshua nhận lời thượng đài với một YouTuber là dấu chấm hết cho vị thế của nhà cựu vô địch thế giới.

"Nếu Joshua đã đồng ý đánh trận này, thì nghĩa là sự nghiệp của cậu ta đã kết thúc", cựu võ sĩ người Anh nói trên chương trình Split Decision của SunSport. "Tôi nói điều này từ hơn một năm trước, sau khi cậu ta bị Daniel Dubois đấm gục. Đây là bằng chứng cho thấy Joshua đã hết thời".

Mặt của Joshua như biến dạng khi trúng một cú đấm thuận tay của Dubois trong trận quyền Anh hạng nặng trên sân Wembley, London tối 21/9/2024. Ảnh: Match Room

Đây sẽ là màn thượng đài đầu tiên của Joshua kể từ khi bị đánh ngã bốn lần và thua knock-out ở hiệp năm trận tranh đai hạng nặng IBF với Daniel Dubois cách đây 14 tháng. Vì vậy, Froch mỉa mai: "Hình ảnh cuối cùng mọi người nhớ về Joshua là cảnh cậu ta bị Dubois đấm lộn nhào, chân chổng lên trời. Sau cú ngã đó, Joshua còn đi đâu được nữa?".

Theo Froch, Jake Paul - dù từng gây tiếng vang khi thắng Mike Tyson năm ngoái - vẫn chỉ là một người nổi tiếng chuyển sang quyền Anh, không phải võ sĩ thực thụ. "Tôi đã nói với Paul nhiều lần: hãy ở đúng vị trí của mình. Cậu ta không phải võ sĩ chuyên nghiệp, chỉ chọn những đối thủ dễ ăn để xây dựng câu chuyện. Nếu tôi còn thi đấu, tôi hạ cậu ta trong một ngày", Froch nhấn mạnh.

Anthony Joshua sau đòn knock-out Francis Ngannou ở hiệp hai trận quyền Anh hạng nặng trên võ đài Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi ngày 8/3/2024. Ảnh: Reuters

Huyền thoại người Ireland Barry McGuigan thì cảnh báo mức độ nguy hiểm của cuộc so găng này. Theo ông, việc để một YouTuber đối đầu một trong những tay đấm hay nhất thế hệ là vô trách nhiệm.

"Nếu mọi thứ diễn ra bình thường và không có ràng buộc nào, bạn phải lo rằng Joshua sẽ thổi bay cậu bé đó. Chỉ cần một cú đấm nặng chính xác, Paul có thể gặp vấn đề. Đây là trận đấu cực kỳ nguy hiểm", ông nói với The Telegraph.

McGuigan nhắc lại việc Joshua từng hủy diệt Francis Ngannou - cựu vô địch hạng nặng UFC có cân nặng 123,6 kg - chỉ trong hai hiệp. "Ngannou còn bị knock-out tan nát chỉ sau vài phút. Làm sao Paul - nhẹ hơn, kinh nghiệm ít hơn, nền tảng yếu hơn - có thể sống sót?", ông đặt vấn đề.

Cựu võ sĩ hạng nặng Dave Allen lại cho rằng Joshua đang ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, với kết quả trận đấu thế nào cũng chịu thiệt. "Nếu không hạ gục Jake Paul trong vòng 30 giây, Joshua sẽ bị coi là hết thời", ông nói trên talkSPORT. "Nếu trận đấu kéo dài nhiều hiệp, Joshua sẽ bị tố diễn trò, làm màu, và mất uy tín với khán giả. Nếu bị Paul đánh ngã, đó sẽ là thảm họa truyền thông, phá nát sự nghiệp còn lại của Joshua. Đây là trận đấu mà Joshua không thể thắng, ngoại trừ việc nhận 90 triệu USD".

Jake Paul (trái) ra đòn trong trận gặp Mike Tyson tại Arlington, Texas ngày 15/11/2024. Ảnh: AP

Ngoài chuyên môn, làn sóng nghi ngờ về tính minh bạch tiếp tục bao phủ sự kiện. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng các trận gần đây của Paul - gồm cả trận thắng Mike Tyson - đều có kịch bản hoặc cài cắm điều khoản bí mật. Tuy nhiên, đại diện của Most Valuable Promotions (MVP) - đơn vị tổ chức trận đấu - đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này.

Nakisa Bidarian, CEO và đồng sáng lập MVP, khẳng định mọi trận đấu của Paul đều tuân thủ quy định chặt chẽ và minh bạch. Ông gọi những cáo buộc dàn xếp tỉ số là tội phạm liên bang tại Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu có bất kỳ biểu hiện gian lận nào, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc trong 2 giây. Theo Bidarian, toàn bộ điều khoản hợp đồng các trận của Paul đều được công khai, ngoại trừ cuộc đấu Mike Tyson, đều đã được cơ quan quản lý bang Texas phê duyệt từ đầu.

Song song với nghi vấn dàn xếp, nhiều chỉ trích hướng vào vấn đề an toàn, cho rằng Joshua - người từng hạ gục Wladimir Klitschko, Povetkin, Helenius hay cả Francis Ngannou - vượt trội hoàn toàn về kinh nghiệm và sức mạnh, khiến cuộc đối đầu với Paul có thể trở nên nguy hiểm.

Bidarian tiếp tục phản bác lập luận này, cho rằng mọi trận đấu quyền Anh đều tiềm ẩn rủi ro, và cuộc so tài này thậm chí ít nguy hiểm hơn các trận nhà tổ chức thường sắp cho những tay đấm đang xây dựng sự nghiệp gặp các đối thủ hạng thấp. Ông đánh giá Paul - với tốc độ và độ linh hoạt - nguy hiểm và có chiều sâu chiến thuật hơn nhiều võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp khác.

Hồng Duy tổng hợp