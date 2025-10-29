Jack xin lỗi

Tối 29/10, anh đưa ra lời xin lỗi khán giả sau buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chiều cùng ngày. Jack cho biết "nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm" trong phần biểu diễn tại một sự kiện giữa tháng 10, gây nên nhiều phản ứng trong dư luận.

"Tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hóa xã hội của người nghệ sĩ", anh nói.

Ca sĩ cho biết sẽ cùng êkíp rà soát, điều chỉnh toàn bộ nội dung hoạt động sáng tạo thời gian tới. "Tôi cam kết rằng mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hóa, thuần phong mỹ tục", Jack nói thêm.

Jack biểu diễn ca khúc chưa đặt tên tại chương trình âm nhạc tối 16/10 ở Hà Nội. Nội dung được cho là lời đáp trả của ca sĩ trước những ý kiến trái chiều từ dư luận về ồn ào xoay quanh đời tư của anh. Phần ca từ có những câu như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm", "Chuyện thường cơm bữa, có nữa, có nữa, có sao. Fan thường kêu anh vì họ Lào...". Trên các diễn đàn, nhiều khán giả nhận xét bài hát nhảm nhí, có cụm từ khi nói lái có thể sang nghĩa "tục tĩu". Không ít người đặt câu hỏi vì sao ca khúc này có thể được trình diễn trên sân khấu.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết chương trình được cấp phép, tuy nhiên, bài hát của Jack không nằm trong danh sách kiểm duyệt. Trước phản ứng của khán giả, tối 20/10, đại diện Jack cho biết ca sĩ biểu diễn ngẫu hứng và bài hát mang thông điệp động viên mọi người tự tin vào giá trị bản thân. Tuy nhiên, tại cuộc họp về phương án chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa được biểu diễn, phát tán trên không gian mạng, ngày 27/10, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho rằng phía ca sĩ có biểu hiện chống chế. Theo đại diện cơ quan chức năng, họ đã nghe kỹ, xác nhận ca khúc có ca từ phản cảm. Việc êkíp của Jack nói tiết mục "ngẫu hứng" cũng được cho không thuyết phục vì ca sĩ phối hợp với vũ công như tập luyện trước.

Jack, 28 tuổi, tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, từng hợp tác với nhà sản xuất K-ICM. Tháng 11/2020, anh đoạt giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc tại MTV EMA. Sau khi ngừng hợp tác K-ICM, anh tiếp tục gây chú ý với các MV Đom đóm, Laylalay.

Năm 2024, anh vướng ồn ào đời tư, nghỉ hát một thời gian dài trước khi quay lại vào giữa năm. Đầu tháng 10, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM phạt hành chính ca sĩ bốn triệu đồng vì tổ chức họp báo giới thiệu dự án mới giữa tháng 7 nhưng lại dành phần lớn thời gian để nói về ồn ào đời tư với bạn gái cũ - nội dung không được cấp phép.

Tân Cao