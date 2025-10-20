Ca khúc mới của Jack vấp chỉ trích

Nhiều khán giả phản đối khi cho rằng ca khúc mới của Jack sử dụng cách nói lái "tục tĩu, phản cảm", ca từ vô nghĩa.

Tại một chương trình âm nhạc tối 16/10 ở Hà Nội, ca sĩ biểu diễn bài hát mới chưa được đặt tên. Nội dung ca khúc được cho là lời đáp trả của ca sĩ trước những ý kiến trái chiều từ dư luận về những ồn ào xoay quanh đời tư của anh.

Lời bài hát có những câu như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm", "Chuyện thường cơm bữa, có nữa, có nữa, có sao. Fan thường kêu anh vì họ Lào...".

Giữa màn trình diễn, ca sĩ nói với khán giả: "Tôi thấy vui, thấy thích cái gì thì sẽ viết cái đó. Nếu bài hát không hay, mong mọi người bỏ qua. Nếu mọi người không bỏ qua cũng đâu làm gì được tôi".

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả nhận xét bài hát nhảm nhí, nhất là có cả cụm từ khi nói lái có thể sang nghĩa bậy bạ. Không ít người đặt câu hỏi vì sao ca khúc này có thể được trình diễn trên sân khấu.

Bà Thạch Linh - đại diện đơn vị tổ chức chương trình - nói rằng trong bản xướng âm, lời bài hát không mang nghĩa phản cảm như phiên bản lan truyền trên mạng. "Ca khúc này mới được Jack sáng tác ngẫu hứng dành cho người hâm mộ vào ngày diễn ra chương trình", bà Thạch Linh nói thêm.

Trước ý kiến chỉ trích của nhiều người, ca sĩ Jack chưa lên tiếng về sự việc.

Jack 28 tuổi, tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, từng hợp tác với nhà sản xuất K-ICM. Tháng 11/2020, anh đoạt giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc tại MTV EMA. Sau khi ngừng hợp tác K-ICM, anh tiếp tục gây chú ý với các MV Đom đóm, Laylalay. Ảnh: Facebook J-97

Trước Jack, nhiều sản phẩm âm nhạc từng bị dư luận phản đối vì cách đặt tên kiểu nói lái thô tục, trong đó có Như lời đồn (nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Bảo Anh), Thu dẩm (LK). Về xu hướng này, nhạc sĩ Dương Cầm từng phát biểu: "Nếu có thể, tôi sẽ cấm các ca khúc đó".

Cùng với sự phát triển của internet, các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, hiện tượng ca từ nhảm, gợi dục tràn lan làng nhạc trong nước. Gần nhất, rapper Dế Choắt ra nhiều bài hát có ca từ bị cho công kích đồng nghiệp. Năm ngoái, rapper tlinh phải gỡ bỏ bài Fever sau khi nhiều khán giả chỉ trích nội dung ca khúc liên quan chuyện tình dục.

Không chỉ với rap, nhiều tác phẩm pop, ballad của các tên tuổi hoạt động lâu năm cũng từng vướng tranh cãi. Văn Mai Hương có bài Martini (Hứa Kim Tuyền sáng tác) nói về chuyện một cặp tình nhân thân mật, ở bên nhau từ đêm đến sáng. Bích Phương có bài Đố anh đoán được (Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Phúc Du sáng tác), lời ẩn ý về chuyện ân ái. Hay bài Sashimi (Hứa Kim Tuyền viết, Chi Pu thể hiện) có từ tiếng Nhật "kimochi", vốn chỉ sự thỏa mãn khi quan hệ. Đa số các sản phẩm có lượt xem cao, thu hút khán giả trẻ.

Theo nghị định 38 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, việc phát hành những MV dung tục, trái thuần phong, mỹ tục có thể bị xử phạt tiền lên đến 40 triệu đồng, đồng thời bị buộc gỡ bỏ MV trên tất cả nền tảng đã phát hành.

Một số nghệ sĩ từng bị phạt hoặc cảnh cáo vì ca từ phản cảm. Năm 2024, B-Ray bị cơ quan chắc năng nhắc nhở với bản rap trù ẻo phụ nữ - Để ai cần. Nhóm Rap Nhà Làm bị phạt 35 triệu đồng vì sản phẩm xúc phạm tôn giáo. Hay rapper Chị Cả từng bị phạt 45 triệu đồng vì viết bản rap Censored, nói về quan hệ bố chồng - con dâu.

Hà Thu