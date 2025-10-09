Ca sĩ Jack bị phạt

Jack bị phạt bốn triệu đồng vì xin cấp phép họp báo ra album nhưng dành thời gian kể chuyện đời tư liên quan bạn gái cũ.

Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM cho biết phạt hành chính ca sĩ vì sự kiện của anh, do công ty J97 Promotion tổ chức, hôm 16/7 tại TP HCM, không đúng nội dung được cấp phép.

"Để tránh xảy ra các trường hợp tương tự, Sở đề nghị các tổ chức, cá nhân sau khi được chấp thuận tổ chức họp báo cần tuân thủ đúng nội dung cấp phép, đồng thời nghiêm túc thực hiện quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan", ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM - cho biết.

Đại diện công ty J97 Promotion nói đã nộp phạt, rút kinh nghiệm về sự việc.

Jack ở buổi họp báo hôm 16/7 tại TP HCM. Ảnh: J97

Họp báo của Jack ban đầu được tổ chức nhằm giới thiệu album Reincarnation (Tái sinh). Tuy nhiên, trong sự kiện kéo dài hơn hai giờ, anh và đại diện công ty quản lý chủ yếu dành thời gian nói về ồn ào đời tư của anh và bạn gái cũ - diễn viên Thiên An.

Bà Trần Thị Cẩm Loan - mẹ Jack, đồng thời là đại diện của anh - cho biết thời gian qua, nhiều thông tin tiêu cực đến với Jack. Vì thế, ca sĩ phải hoãn nhiều dự án, ảnh hưởng lớn đến tài chính, cuộc sống.

Năm 2021, Jack và Thiên An vướng tranh cãi về tình ái, cô công khai có con gái với anh. Scandal khiến anh bị một bộ phận khán giả tẩy chay, vắng bóng suốt một năm ở làng nhạc, sau đó trở lại với MV Ngôi sao cô đơn. Thiên An cũng cho biết lùm xùm đời tư gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô suốt thời gian dài. Đầu tháng 6, trên trang cá nhân, cô nói muốn khép lại ồn ào.

Jack xin lỗi fan vì ồn ào đời tư trong sự kiện sáng 16/7 Jack xin lỗi fan tại sự kiện vì quãng thời gian vướng scandal. Video: Mai Nhật

Jack 28 tuổi, tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, khởi đầu nghề hát với nhóm G5R. Sau đó, anh hợp tác với nhà sản xuất K-ICM (tên thật Nguyễn Bảo Khánh). Năm 2019, loạt ca khúc của bộ đôi này như Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi tạo tiếng vang với hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube. Cuối năm 2019, cả hai ngưng hợp tác. Tháng 11/2020, anh đoạt giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc tại MTV EMA. Sau khi ngừng hợp tác với K-ICM, anh tiếp tục gây chú ý với các MV Đom đóm, Laylalay.

Mai Nhật