MV mới của Jack thu hút khán giả

"Laylalay" - MV mới của Jack - đứng đầu top thịnh hành của Youtube, đạt mốc 5 triệu lượt xem sau 18 tiếng ra mắt.

Laylalay cũng đang đứng đầu bảng xếp hạng nhạc số iTunes Việt Nam. Ca khúc giúp Jack đạt thành tích mới về vị trí đứng đầu top trending (xu hướng) trên Youtube - sáu giờ sau khi phát hành tối 12/4. Trước đó, Jack từng đạt vị trí này với Là một thằng con trai (chín tiếng), Hoa hải đường (16 tiếng), Đom đóm (36 tiếng).

Trích MV "Laylalay" - Jack Trích MV "Laylalay" - Jack hát và sáng tác. Video: J97.

MV được phát hành nhân sinh nhật tuổi 24 của Jack, do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện. Video mang cốt truyện xuyên không kỳ ảo, xu hướng ca sĩ từng theo đuổi trong Hoa hải đường, Đom đóm... Video mở đầu với bối cảnh cổ đại, Jack đóng vai một thủ lĩnh - vốn là ma ca rồng - được dân chúng yêu mến. Anh thương một cô gái là người thường. Khi một cận vệ phát hiện thân phận thật, anh bị truy đuổi. Chàng trai chia tay người yêu và hy sinh. Ở kiếp sau - thời hiện đại, anh gặp lại cô gái, tiếp tục hành trình bị truy đuổi và bảo vệ người yêu.

MV theo cốt truyện xuyên không - môtíp nhiều ca sĩ sử dụng gần đây. Jack tự đóng cảnh hành động trong MV, không cần cascadeur. Anh cho biết từng học một khóa võ đối kháng suốt một tháng để chuẩn bị cho các cảnh quay.

Tạo hình cổ trang của Jack trong MV mới. Ảnh: Mickey Chu.

Nhạc phẩm do Jack sáng tác, là lời tâm sự của chàng trai tiếc nuối mối tình đã qua: "Từng yêu cuồng say nhưng giờ đây đã không may/ Ngày mai gặp em nhưng mà tay đã trong tay/ Là ai, vì ai mà vai kề vai lướt qua/ Mình yêu đời hơn khi mà ta lắm phong ba...". Ca khúc theo xu hướng nhạc điện tử (EDM) pha hip hop. Dtap - nhóm từng giúp Hoàng Thùy Linh thực hiện album Hoàng (2019) - phụ trách phối khí.

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997. Anh khởi đầu nghề hát với nhóm G5R. Sau đó, anh hợp tác với nhà sản xuất K-ICM (tên thật Nguyễn Bảo Khánh). Năm 2019, loạt ca khúc của bộ đôi này như: Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi...tạo tiếng vang, mỗi MV đều đạt trên 200 triệu lượt xem. Cuối năm 2019, cả hai ngưng hợp tác. Tháng 11/2020, anh đoạt giải "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc" tại MTV EMA.

Tam Kỳ