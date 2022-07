Ca sĩ Jack ra MV mới, đánh dấu sự trở lại showbiz sau gần một năm ngưng hoạt động vì ồn ào có con với bạn gái cũ.

Jack tái xuất ca hát Teaser MV "Ngôi sao cô đơn", dự kiến phát tối 19/7. Video: J97

Teaser MV Ngôi sao cô đơn tung ra tối 15/7, tiết lộ màu sắc kịch tính của sản phẩm âm nhạc. Sau giai điệu hoài cổ, ca sĩ xuất hiện với tạo hình bí ẩn, đeo mặt nạ và xách hai túi lớn bỏ vào cốp xe. Video ghép lại với phân cảnh nhân vật rời khỏi tòa nhà, lái xe lao vút trên đường.

Teaser nhận được sự quan tâm khán giả, đạt hơn 18 nghìn bình luận sau khi đăng tải trên YouTube. Nhiều bình luận khen đoạn video gây tò mò với phần hình ảnh đầu tư, đoạn nhạc dạo đầu gợi nhớ âm hưởng thập niên 1980-1990.

Tạo hình của Jack trong MV "Ngôi sao cô đơn". Ảnh: J97

Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Jack sau gần một năm im ắng vì scandal tình cảm. Hồi tháng 8/2021, một cô gái đăng bài trên Facebook, tố cáo Jack lăng nhăng, có con với hot girl Thiên An - bạn diễn của Jack trong MV Hồng nhan. Một ngày sau, Thiên An xác nhận cô quen Jack từ hai năm trước, được gia đình ủng hộ yêu anh. Trên trang cá nhân, Thiên An nói Jack quen một số bạn gái khác trong thời gian cô mang thai. Mỗi tháng, mẹ Jack nhờ người gửi cho Thiên An 5 triệu đồng để nuôi dưỡng con.

Sau đó, Jack viết thư trên trang cá nhân, thừa nhận quen Thiên An năm 2019, dịp quay MV thời còn hoạt động chung với K-ICM. Khi gặp lại Thiên An, Hack nảy sinh tình cảm. Hai người có con với nhau nhưng chia tay sau khi Thiên An sinh em bé hồi tháng 4/2021, do bất đồng quan điểm. Khi đó, Jack phủ nhận "bắt cá hai tay", cho biết vẫn mong có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha đến khi con trưởng thành. Sau lùm xùm tình cảm, anh tiếp tục góp mặt trong show thực tế Running man, phát vào tháng 9/2021. Tuy nhiên, ca sĩ chỉ tham gia vài tập đầu rồi đột ngột rút lui, nhà sản xuất không công bố lý do.

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997, là ca sĩ tiềm năng của làng nhạc. Anh khởi đầu nghề hát với nhóm G5R. Sau đó, anh hợp tác với nhà sản xuất K-ICM (tên thật Nguyễn Bảo Khánh). Năm 2019, loạt ca khúc của bộ đôi này như:Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi...tạo tiếng vang, mỗi MV đều đạt trên 200 triệu lượt xem. Cuối năm 2019, cả hai ngưng hợp tác. Tháng 11/2020, anh đoạt giải "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc" tại MTV EMA. Sau khi ngừng hợp tác với K-ICM, anh tiếp tục gây chú ý với các MV Đom đóm, Laylalay...

Trích MV "Laylalay" - Jack Jack trong trích đoạn MV "Laylalay" (2021). Video: J97

Tam Kỳ