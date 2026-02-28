Vệ binh Iran 'cấm tàu bè đi qua eo biển Hormuz'

Quan chức châu Âu cho biết tàu thuyền ở Trung Đông đã nhận liên lạc vô tuyến từ Vệ binh Iran với nội dung "không tàu nào được đi qua eo biển Hormuz".

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã mất nhiều tháng chuẩn bị cho chiến dịch không kích đồng loạt nhằm vào các quan chức chính trị và quân sự cấp cao Iran tại nhiều địa điểm ở thủ đô Tehran ngày 28/2. Kế hoạch này bao gồm nỗ lực tình báo quy mô lớn nhằm "xác định thời cơ tác chiến khi các quan chức cấp cao Iran cùng tụ họp". Thời điểm tấn công được chọn là buổi sáng thay vì ban đêm, nhằm đối phó với sự chuẩn bị của Iran.

Theo quân đội Israel, họ đã "đạt được yếu tố bất ngờ về mặt chiến thuật lần thứ hai" sau cuộc không kích tháng 6/2025. IDF tuyên bố đã tấn công khoảng 500 mục tiêu ở Iran, bao gồm cả các bệ phóng tên lửa. "Chúng tôi đang duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao, cả về phòng thủ lẫn tấn công. Israel hiện tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, mang tính quyết định và chưa từng có nhằm vô hiệu hóa năng lực của Iran", tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir cho hay.

Thiệt hại ở Tehran sau đòn tập kích Cảnh hỗn loạn và thiệt hại ở Tehran hôm 28/2. Video: Iranintl

Trong thư gửi Liên Hợp Quốc, Iran tuyên bố toàn bộ địa điểm liên quan hoạt động của Mỹ - Israel sẽ là "mục tiêu hợp pháp". Iran và Israel vẫn tiếp tục các cuộc tập kích tên lửa vào mục tiêu đối phương. Căn cứ của Mỹ tại nhiều quốc gia Trung Đông cũng liên tục bị tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Iran nhắm đến.

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho biết hơn 20 trong tổng số 31 tỉnh của nước này đã chịu ảnh hưởng bởi các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành. Ít nhất 85 người đã thiệt mạng, trong đó có hơn 50 nạn nhân tại một trường tiểu học cho nữ sinh ở huyện Minab thuộc tỉnh Hormozgan, và khoảng 100 người bị thương trong những cuộc không kích vào miền nam Iran.

Trong phát biểu đầu tiên từ khi Mỹ và Israel không kích, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên án cuộc tấn công "man rợ" nhằm vào trường học ở Minab. "Hành động man rợ này là một trang đen nữa trong hồ sơ đầy rẫy tội ác của các thế lực gây hấn", ông cho hay.

Cơ quan an ninh Iran khuyến cáo người dân cân nhắc rời khỏi thủ đô Tehran để đảm bảo an toàn. Giới chức đã chuyển một tuyến cao tốc quan trọng nối thủ đô với miền bắc thành đường một chiều, nhằm đáp ứng lưu lượng phương tiện rời khỏi thành phố đang tăng mạnh.

Tại khu vực phía bắc Tehran, các siêu thị ghi nhận lượng khách tăng đột biến để tìm mua bánh mì và nước đóng chai. Tuy nhiên, nguồn cung đang hạn chế và một số mặt hàng nhu cầu cao, như bánh mì, trứng, nước đóng chai và sữa, đã hết tại nhiều cửa hàng. Hàng dài phương tiện cũng xuất hiện tại các trạm xăng trên khắp thành phố.

Ôtô xếp hàng rời Tehran. Ảnh: AFP

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án sự "leo thang bạo lực quân sự" tại Trung Đông và kêu gọi chấm dứt giao tranh ngay lập tức. Ông cho rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cũng như cuộc tấn công đáp trả của Tehran, đang làm suy yếu hòa bình và an ninh quốc tế.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn vào rạng sáng ngày 1/3 theo đề nghị của Pháp.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchicho biết lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei còn sống, đồng thời khẳng định "tất cả các quan chức cấp cao đều an toàn" sau đòn tập kích của Israel, Mỹ. Ông Araghchi cũng đã liên lạc với các quốc gia Vùng Vịnh và "giải thích rằng Iran không có ý định tấn công họ, mà đang nhằm vào các căn cứ của Mỹ để tự vệ".

Hiện Tehran không liên lạc với Washington, song Ngoại trưởng Araghchicho khẳng định Iran quan tâm tới hạ nhiệt căng thẳng.

Một quan chức thuộc phái bộ hải quân Liên minh châu Âu Aspides cho biết tàu thuyền đã nhận được tín hiệu vô tuyến VHF từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) với nội dung "không tàu nào được phép đi qua eo biển Hormuz".

Iran sau đó xác nhận đã đóng eo biển Hormuz với lý do an toàn. Trong nhiều năm qua, Tehran nhiều lần đe dọa phong tỏa tuyến đường biển hẹp này để đáp trả mọi cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Iran.

Người Iran biểu tình phản đối Mỹ, Israel tại Tehran. Ảnh: AFP

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ khuyến cáo tàu thương mại tránh xa khu vực Vùng Vịnh, gồm eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư, vịnh Oman và Biển Arab do đang có "hoạt động quân sự đáng kể". Các tàu treo cờ Mỹ, thuộc sở hữu của Mỹ hoặc có thủy thủ đoàn người Mỹ được yêu cầu giữ khoảng cách 30 hải lý (55 km) với mọi tàu quân sự Mỹ để tránh bị nhận nhầm là mối đe dọa.

Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, đồng minh thân cận của Iran, kêu gọi các nước Trung Đông "đứng lên chống lại cuộc tấn công của Mỹ và Israel". Nhóm cảnh báo rằng những hệ lụy nghiêm trọng của chiến dịch do Washington và Tel Aviv phát động sẽ "ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không loại trừ ai, nếu không bị ngăn chặn".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ra tuyên bố chung kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. "Đảm bảo an toàn hạt nhân, ngăn chặn mọi hành động có thể làm leo thang căng thẳng hoặc làm suy yếu cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu là vô cùng quan trọng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, bảo vệ thường dân và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế", tuyên bố chung có đoạn.