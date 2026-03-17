Israel tuyên bố hạ sát quan chức an ninh hàng đầu Iran

Israel thông báo nhắm mục tiêu vào Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran trong đòn không kích ban đêm và cho rằng ông đã thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay tuyên bố mục tiêu của đòn không kích nhằm vào Iran đêm 16/3 là thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani. IDF cũng khẳng định đã hạ sát ông Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, cùng phó tướng và một số thành viên cấp cao.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz sau đó tuyên bố ông Larijani đã thiệt mạng trong cuộc tập kích.

Ba nguồn tin giấu tên nói với Times of Israel rằng vụ tấn công nhằm vào ông Larijani là "một trong những chiến dịch hạ sát quan trọng nhất" kể từ khi xung đột bùng phát.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong chuyến thăm Lebanon tháng 8/2025. Ảnh: AFP

Trong cuộc họp đánh giá tình hình chiến sự sáng nay, tư lệnh IDF Eyal Zamir đã đề cập chiến dịch ám sát khi nói rằng quân đội Israel ghi nhận "những kết quả hạ mục tiêu đáng kể trong đêm qua", nhấn mạnh nó sẽ ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện chiến dịch và nhiệm vụ của IDF.

Ông Zamir thêm rằng IDF còn mở cuộc tấn công nhắm vào "những thành viên cấp cao" liên quan hoạt động chống lại Israel ở Dải Gaza và Bờ Tây. Nguồn tin quốc phòng Israel tiết lộ mục tiêu trong một cuộc không kích là Akram al-Ajouri, lãnh đạo phong trào Jihad Hồi giáo Palestine, cùng các quan chức cấp cao của nhóm này.

Iran chưa bình luận về thông tin.

Ali Larijani là quan chức an ninh quốc gia hàng đầu Iran, cũng là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong bộ máy lãnh đạo nước này. Ông từng là chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội trước khi trở thành thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia.

Trong những tuần trước khi chiến sự nổ ra, Larijani phụ trách điều hành hoạt động thường nhật của chính quyền và tham gia các cuộc đàm phán với phương Tây. Truyền thông Israel cho rằng ông Larijani thiệt mạng hay bị thương đều sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến cục diện chiến lược của Iran.

Thanh Danh (Theo Times of Israel, Jerusalem Post, Reuters)