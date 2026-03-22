Israel tuyên bố đánh chặn hơn 90% tên lửa Iran

Quân đội Israel cho biết đã đánh chặn thành công 92% trong tổng số hơn 400 tên lửa đạn đạo Iran phóng vào nước này từ đầu xung đột.

"Iran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel. Chúng tôi đạt tỷ lệ đánh chặn rất cao và đã bắn hạ thành công khoảng 92% mục tiêu trong số này", phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Nadav Shoshani nói trong cuộc họp báo hôm nay.

Times of Israel cho biết tổng cộng 5 tên lửa Iran mang đầu đạn thông thường, mỗi quả chứa hàng trăm kg thuốc nổ, đã đánh trúng các khu vực đông người ở nước này, trong đó 4 vụ gây thiệt hại nghiêm trọng. Phòng không Israel cũng hơn 20 lần để lọt tên lửa mang đầu đạn chùm, khiến các quả đạn con lao xuống khoảng 100 địa điểm.

Tên lửa lao xuống thị trấn Dimona, Israel tối 21/3. Video: BRICS News

Không quân Israel (IAF) cùng ngày thừa nhận đã bỏ lọt hai tên lửa đạn đạo Iran nhằm vào thành phố Dimona và Arad ở miền nam đất nước trong đêm 21/3. Các đơn vị phòng không Israel đã khai hỏa, song tên lửa đánh chặn không bắn trúng mục tiêu.

IAF khẳng định đây là những sự việc riêng lẻ và "không có thất bại mang tính hệ thống nào" đối với lưới phòng không, cũng như không có sai sót trong hoạt động tác chiến.

Hai vụ tập kích khiến tổng cộng 150 người bị thương và gây ra thiệt hại nặng nề. Giới chức Israel nhận định tên lửa nhằm vào Dimona và Arad mang đầu đạn thông thường, có thể thuộc dòng Ghadr với tầm bắn 1.800-2.000 km.

Dimona được cho là nơi cất giữ vũ khí hạt nhân duy nhất ở Trung Đông, dù Israel chưa bao giờ thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân. Truyền thông Iran cho biết cuộc tấn công vào Dimona là đòn trả đũa vụ tập kích trước đó vào cơ sở hạt nhân Natanz. Trong khi đó, IDF tuyên bố "không biết về cuộc tấn công" vào Natanz.

Chiến sự giữa Mỹ và Israel với Iran sắp bước sang tuần thứ 4, song chưa có dấu hiệu chấm dứt mà càng leo thang với những đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng, thậm chí là cơ sở hạt nhân, gây nhiều lo ngại về nguy cơ xảy ra khủng hoảng lớn hơn.

Ba tuần oanh tạc dữ dội của Mỹ - Israel dường như không làm suy yếu khả năng trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Tên lửa phòng không Israel khai hỏa tại khu vực miền trung ngày 9/3. Ảnh: Flash90

Giới chuyên gia cảnh báo các đợt tấn công ban đầu của Iran có thể chỉ sử dụng tên lửa đạn đạo đời cũ, nhằm kéo giãn lưới phòng không đối phương, buộc Mỹ - Israel và đồng minh tiêu hao lượng lớn tên lửa đắt tiền để đối phó. Những vũ khí hiện đại hơn có thể được triển khai ngay khi lưới phòng thủ Mỹ và đồng minh xuất hiện lỗ hổng.

Theo các cuộc họp kín giữa quan chức quốc phòng với quốc hội Mỹ tuần trước, Iran vẫn có thể còn tới 50% kho tên lửa và bệ phóng được cất giấu trong các hầm ngầm.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Times of Israel, AP)