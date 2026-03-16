Israel thừa nhận tiêm kích suýt bị Iran bắn rơi

Quân đội Israel cho biết một tiêm kích suýt trúng đạn trên bầu trời Iran, nhưng không nêu cụ thể tình huống dẫn đến sự việc.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 15/3 tiết lộ tiêm kích nước này từng bị phòng không Iran nhắm bắn và "suýt trúng đạn", nhưng nhấn mạnh phi công đã kịp thời xử lý tình huống và thoát hiểm an toàn. "Nỗ lực đánh chặn thất bại vì phi công tỉnh táo và chuyên nghiệp. Nhiệm vụ sau đó vẫn diễn ra thành công", bản tin của IDF có đoạn.

Không quân Israel thông báo đã mở cuộc điều tra nội bộ và rút kinh nghiệm cho những chiến dịch tiếp theo. IDF không mô tả cụ thể thời điểm xảy ra sự việc và điều kiện tác chiến khi đó.

Video được IDF công bố trước đó có cảnh quay từ buồng lái chiến đấu cơ Israel, cho thấy phi công đang phải cơ động để tránh tên lửa, nhưng chưa rõ có phải cuộc đối đầu nêu trên hay không.

Khoảnh khắc tiêm kích Israel suýt trúng tên lửa phòng không Iran Góc quay từ buồng lái phi công cho thấy tiêm kích Israel cơ động, tránh tên lửa Iran. Video: IDF

Channel 12 dẫn lời người phát ngôn IDF cho biết video đã được trình chiếu cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Quan chức Israel khẳng định đây không phải tình huống "giao chiến trên không", ám chỉ tiêm kích Israel đã bị phòng không mặt đất Iran nhắm mục tiêu.

IDF cũng xác nhận đã có nhiều nỗ lực bắn hạ tiêm kích Israel hoạt động trên bầu trời Iran kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2. Tuy vậy, các tổ lái Israel vẫn xử lý thành công mối đe dọa và tiếp tục tiến hành các đợt không kích theo kế hoạch.

Người phát ngôn IDF Effie Defrin tuyên bố không quân Israel sẽ tiếp tục hoạt động và tiến hành các cuộc tấn công ở mọi khu vực cần thiết, kể cả không phận Iran, bất chấp nguy cơ từ hệ thống phòng không đối phương. "Chúng tôi còn hàng nghìn mục tiêu phía trước", ông cho hay.

Các quan chức quân đội Israel cho biết chiến dịch tấn công Iran đang diễn ra "theo đúng kế hoạch" và thậm chí nhanh hơn dự kiến ban đầu. Mục tiêu của chiến dịch không chỉ là loại bỏ các mối đe dọa tức thời, mà còn nhằm làm suy yếu toàn bộ năng lực quân sự chiến lược của Iran trong tương lai.

Tiêm kích F-16I Israel cất cánh làm nhiệm vụ tập kích Iran trong ảnh công bố ngày 12/3. Ảnh: IDF

Bình luận viên Tyler Rogoway của chuyên trang quân sự War Zone tuần trước cảnh báo rằng lực lượng Mỹ và Israel vẫn phải đối mặt với rủi ro khi làm nhiệm vụ ở sâu trong lãnh thổ Iran.

"Điều này đặc biệt đúng khi đối phương sở hữu các tổ hợp phòng không di động, có khả năng xuất hiện ở gần như mọi nơi và khiến tổ bay có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống này có thể ẩn mình rất kỹ và sẽ tiếp tục hiện diện trên chiến trường rất lâu sau khi những trận địa phòng không cố định bị phá hủy hoàn toàn", Rogoway cho hay.

Mỹ và Israel chưa mất chiến đấu cơ có người lái trên bầu trời Iran, nhưng các đơn vị phòng không Iran đã bắn rơi ít nhất 11 máy bay không người lái (UAV) vũ trang MQ-9 Reaper của Mỹ và số lượng chưa xác định phi cơ Hermes 900, một trong những loại UAV hiện đại nhất trong biên chế Israel.

Thanh Danh (Theo Times of Israel, Ynet, Yeshiva World)