Quân đội Israel tuyên bố tiến hành tập kích "nhiều tổ hợp dự trữ nhiên liệu" của Iran, cho thấy họ đang chuyển từ tấn công mục tiêu chính trị và quân sự sang cơ sở công nghiệp dân sự.

Quân đội Israel tuyên bố tấn công các kho nhiên liệu tại Tehran vào tối 7/3, nơi mà họ nói rằng cung cấp nhiên liệu cho "nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, trong đó có cả các đơn vị quân sự tại Iran".

"Đây là một đòn tấn công quan trọng, bước tiến mới trong việc làm suy yếu sâu sắc cơ sở hạ tầng quân sự" của chính quyền Iran, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết.

Israel lần đầu tập kích cơ sở dầu mỏ Iran Bầu trời thủ đô Iran bao trùm trong khói đặc sau khi nhà máy lọc dầu Shahran tại Tehran được cho là đã bị trúng đòn tập kích ngày 7/3. Video: Reuters

Video từ hãng thông tấn Reuters cho thấy khói lửa bốc lên từ nhà máy lọc dầu Shahran ở Tehran. Đây là lần đầu tiên cơ sở dầu mỏ Iran bị nhắm mục tiêu kể từ khi Mỹ - Israel mở chiến dịch tấn công nước này hôm 28/2.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết một kho dầu ở phía nam thủ đô Tehran đã bị nhắm mục tiêu. Kho dầu nằm gần một nhà máy lọc dầu then chốt, nhưng theo hãng tin ILNA, nhà máy này "không bị hư hại".

Vụ nổ bùng phát sau khi quân đội Israel tập kích nhiều tổ hợp dự trữ nhiên liệu tại Tehran ngày 7/3. Ảnh: AFP

Một nguồn tin từ Bộ Dầu mỏ Iran cho biết ba kho dầu ở phía tây Tehran đã bị các máy bay chiến đấu Israel tập kích. Các kho dầu bị đánh trúng nằm tại khu vực Kuhak và Shahran thuộc thủ đô, cùng thành phố Karaj lân cận.

Người phát ngôn IDF, chuẩn tướng Effie Defrin, tối cùng ngày nói rằng quân đội Israel những ngày gần đây đã "chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch, mở rộng quy mô oanh tạc vào các cơ sở sản xuất chính của chính quyền Iran".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch tập kích Iran sẽ tiếp tục với cường độ không giảm sút. Ông kêu gọi lật đổ chính quyền Iran, trong khi truyền hình Israel đưa tin nước này đang "lạc quan" về khả năng xảy ra kịch bản trên.

Cháy kho chứa dầu ở Iran Đám cháy dữ dội bùng lên gần kho chứa dầu ở tây bắc Iran sau đòn tập kích của Israel ngày 7/3. Video: X/NewsWire

Ông Netanyahu cho biết Israel có "kế hoạch bài bản với nhiều bất ngờ" cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến nhằm khiến chính quyền Iran "rơi vào bất ổn, tạo điều kiện cho thay đổi".

Tổng thống Donald Trump trong khi đó cảnh báo "Iran sẽ bị tấn công dữ dội", thêm rằng ông đang xem xét nghiêm túc khả năng tấn công "những mục tiêu chưa từng bị nhắm tới".

Trong khi đó, người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Ali Mohammad Naini tuyên bố lực lượng vũ trang đủ khả năng duy trì xung đột cường độ cao với nhịp độ tác chiến như hiện nay trong ít nhất 6 tháng nữa.

Vụ nổ bùng phát sau các cuộc tập kích gần Tháp Azadi, sát sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran tối 7/3. Ảnh: AFP

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, CNN)