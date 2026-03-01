Lực lượng Phòng vệ Israel điều tra nguyên nhân lưới phòng không để lọt tên lửa đạn đạo Iran nhằm vào Beit Shemesh, khiến ít nhất 9 người chết.

Tên lửa đạn đạo Iran ngày 1/3 lao xuống thành phố Beit Shemesh thuộc quận Jerusalem, đánh trúng khu dân cư và phá hủy một giáo đường Do Thái. Vụ tấn công cũng gây thiệt hại nặng nề cho một hầm trú bom công cộng và các tòa nhà xung quanh. Ít nhất 9 người đã chết và gần 30 người bị thương trong sự việc.

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy các vệt khói trên bầu trời thành phố, dường như là tên lửa phòng không khai hỏa, trước khi vụ nổ lớn bùng lên dưới mặt đất. "Do bị đánh trúng trực tiếp, tòa nhà đã bị hư hại nghiêm trọng và đổ sụp", cảnh sát địa phương nói.

Israel điều tra vụ phòng không để lọt tên lửa đạn đạo Iran Khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Iran lao xuống thành phố Beit Shemesh ngày 1/3. Video: X/ AMK Mapping

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thừa nhận lưới phòng không đã để lọt mục tiêu và mở cuộc điều tra tình tiết liên quan, cũng như đánh giá tình trạng của hầm trú bom. Tướng Shai Klepper, chỉ huy Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa, đã đến hiện trường thị sát.

IDF khẳng định hệ thống cảnh báo sớm của Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa đã hoạt động như thiết kế và được kích hoạt ở Beit Shemesh trước khi còi báo động vang lên. Tuy nhiên, chưa rõ tại sao hệ thống phòng thủ Israel không thể chặn được tên lửa đạn đạo Iran.

Đây là sự việc gây nhiều thương vong nhất ở Israel kể từ khi xung đột bùng phát sáng 28/2. Israel đã đánh chặn hầu hết tên lửa Iran, nhưng IDF cũng cảnh báo rằng lưới phòng thủ không thể đảm bảo tỷ lệ bắn hạ 100% mục tiêu.

Hiện trường tên lửa Iran đánh trúng khu nhà ở Beit Shemesh ngày 1/3. Ảnh: Times of Israel

Shmuel Greenberg, thị trưởng Beit Shemesh, cho biết chưa thể liên lạc với 20 cư dân, nhưng thêm rằng "điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ đã gặp chuyện". "Rất có thể chúng tôi chưa tìm thấy họ, nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể", ông nói.

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ cùng các đội y tế đang làm việc tại hiện trường để hỗ trợ nạn nhân. Một trực thăng cũng đã được điều động đến hiện trường để sơ tán khẩn cấp người bị thương khi cần.

Thanh Tâm (Theo Times of Israel, CNN)