Israel cho rằng việc siêu mẫu Bella Hadid tham gia biểu tình ủng hộ người Palestine ở New York là hành động "ủng hộ xóa sổ nhà nước Do Thái".

Trong bối cảnh xung đột Israel - Palestine leo thang, siêu mẫu Mỹ Bella Hadid, 24 tuổi, con gái của nhà phát triển bất động sản Palestine Mohamed Hadid, đã tham gia biểu tình trên đường phố New York phản đối các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza.

Siêu mẫu Mỹ cuối tuần qua cầm cờ Palestine, hòa vào đám đông hàng nghìn người ở Brooklyn, New York, hô hào khẩu hiệu ủng hộ người Palestine. Siêu mẫu 24 tuổi được phe ủng hộ Palestine ca ngợi vì có "hành động dũng cảm, không ngại lên tiếng".

Israel chỉ trích siêu mẫu Mỹ ủng hộ Palestine Siêu mẫu Mỹ Bella Hadid tham gia biểu tình ủng hộ Palestine ở New York hôm 15/5. Video: Twitter/Dr Humma Saif.

Tuy nhiên, trang Twitter của nhà nước Israel, do Bộ Ngoại giao nước này điều hành, đã chia sẻ lại hình ảnh siêu mẫu Mỹ tham gia biểu tình và cho rằng việc một người nổi tiếng như Hadid hô hào "ném người Do Thái xuống biển" chẳng khác nào việc cổ vũ xóa sổ nhà nước Do Thái.

"Đây không phải vấn đề giữa người Israel và Palestine. Đây là vấn đề con người. Thật đáng xấu hổ cho cô", chính quyền Israel chỉ trích siêu mẫu Mỹ.

Siêu mẫu Mỹ Bella Hadid (khẩu trang đỏ) tham gia biểu tình ủng hộ Palestine ở New York hôm 15/5. Ảnh: Twitter/Palestine qadi.

Hàng chục nghìn người ủng hộ Palestine cuối tuần qua tham gia biểu tình ở các thành phố Mỹ và Canada, kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza. Các cuộc biểu tình được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nakba, hay còn gọi là "thảm họa", khiến hàng trăm nghìn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa trong thời kỳ Israel thành lập năm 1947-1948.

Căng thẳng giữa Israel và Palestine leo thang trong tháng Ramadan của người Hồi giáo, sau khi Israel hạn chế tiếp cận khu vực Thành cổ Jerusalem, đồng thời đe dọa trục xuất nhiều gia đình Palestine sinh sống nhiều năm ở phía đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư.

Israel cho biết Hamas đã phóng hơn 3.000 quả rocket nhằm vào lãnh thổ nước này trong một tuần qua, khiến 10 người thiệt mạng. Quân đội Israel cũng tiến hành hàng trăm vụ không kích tại Dải Gaza để trả đũa, khiến tổng cộng 181 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 52 trẻ em.

Israel rạng sáng nay tiếp tục thực hiện ít nhất 55 cuộc không kích vào các căn cứ quân sự, an ninh trên lãnh thổ Palestine cũng như một số vùng đất trống ở phía đông thành phố Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah cũng cảnh báo xung đột ở Gaza chưa thể lập tức chấm dứt.

Ngọc Ánh (Theo Sputnik)