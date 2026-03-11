Israel cáo buộc Iran đã dùng hơn 100 tên lửa mang đầu đạn chùm

Israel cho biết Iran đã phóng khoảng 300 tên lửa đạn đạo vào nước này kể từ đầu chiến sự, một nửa trong đó mang đầu đạn chùm.

Số liệu được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa ra hôm 10/3 khi công bố thống kê về chiến sự, một ngày sau vụ tên lửa mang đầu đạn chùm của Iran khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương tại miền trung Israel. IDF cũng tuyên bố đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa hơn 300 bệ phóng tên lửa, tương đương 60% lực lượng của Iran.

Các quan chức quốc phòng Israel cho biết tên lửa mang đầu đạn chùm có thể rải hàng chục đạn con, mỗi đạn chứa vài kg thuốc nổ, trong bán kính khoảng 10 km. "Nỗ lực đánh chặn chúng vẫn có hiệu quả, nhưng đang gặp rất nhiều thách thức. Lực lượng phòng không Israel không thể bảo vệ kín kẽ tất cả khu vực", một quan chức nói với Times of Israel.

Tên lửa Iran rải đạn con trong vụ tập kích nhằm vào Israel ngày 5/3. Ảnh: Flash90

IDF đánh giá trong những ngày gần đây, Iran chỉ phóng lượng nhỏ tên lửa trong mỗi đợt tập kích và gặp khó khăn trong việc thực hiện chiến dịch hiệp đồng với quy mô lớn hơn.

Iran phóng khoảng 90 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel khi xung đột bùng phát ngày 28/2, con số giảm xuống khoảng 60 vào ngày hôm sau. Trong 6 ngày tiếp theo, Iran dùng khoảng 20 tên lửa mỗi ngày và chia thành nhiều đợt. Trong ngày 8-9/3, Iran khai hỏa chưa đến 20 quả đạn, chia thành loạt nhỏ hoặc một số vụ phóng riêng lẻ.

Không quân Israel ngày 10/3 cho biết đã phát hiện một bệ phóng tên lửa đạn đạo ở miền tây Iran đang chuẩn bị khai hỏa. "Máy bay không người lái (UAV) Israel triển khai tới khu vực và phá hủy bệ phóng, hạ kíp vận hành vài phút trước khi họ khai hỏa", IDF cho hay.

Iran đã phóng 300 tên lửa đạn đạo vào Israel Israel phá hủy mục tiêu được cho là bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran trong video công bố ngày 10/3. Video: IDF

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

12 người tại Israel đã thiệt mạng và 2.000 người bị thương trong các cuộc tập kích tên lửa, UAV của Iran. Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa của IDF cho biết tên lửa Iran nhắm tới các căn cứ quân sự, hạ tầng trọng yếu và một số khu dân cư tại Israel.

Bom chùm được thả từ máy bay, đạn chùm thường được phóng từ pháo hoặc rocket và tên lửa. Chúng có kích thước lớn, nhưng không sát thương bằng thuốc nổ hoặc đầu đạn xuyên phá thông thường, mà chứa lượng lớn đạn con được phát tán khi đến gần mục tiêu.

Khi một quân đội quyết định sử dụng đạn chùm, điều đó đồng nghĩa tính chính xác của vũ khí không còn được coi trọng bằng khả năng sát thương trên quy mô lớn.

Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa các chỉ huy quân sự cũng ít lưu tâm hơn tới hậu quả lâu dài của đạn chùm. Một số quả đạn con có thể gặp trục trặc với ngòi nổ, khiến chúng không kích hoạt và rơi xuống đất hoặc vướng vào các lùm cây, nằm rải rác trên khu vực rộng lớn mà không có bất cứ bản đồ đánh dấu nào.

Các nước Trung Đông. Đồ họa: Guardian

Những đạn con này vẫn giữ nguyên cơ chế kích hoạt và có thể phát nổ khi ai đó chạm vào, ngay cả khi chiến sự đã kết thúc nhiều năm. Điều này gây ra nguy cơ đặc biệt lớn với trẻ em, vốn không có kiến thức về các loại vũ khí quân sự.

123 quốc gia đã ký Công ước Oslo cấm sản xuất, tàng trữ, bán và sử dụng bom, đạn chùm vào năm 2008. Iran, Israel và Mỹ đều không tham gia công ước này.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Times of Israel)