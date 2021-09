IS sát hại 10 cảnh sát Iraq

Phiến quân IS tấn công một chốt bảo vệ gần thành phố Kirkuk đêm 4/9, khiến 10 cảnh sát Iraq thiệt mạng và 4 người bị thương.

Các nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết những kẻ tấn công đã đụng độ hai tiếng với lực lượng cảnh sát đồn trú tại một ngôi làng thuộc thị trấn Rashad, cách thành phố Kirkuk 30 km về phía tây nam.

Lực lượng an ninh Iraq và các chiến binh người Shiite tập hợp bên cạnh một bức tường vẽ cờ của IS ở thành phố Tikrit hồi tháng 4/2015. Ảnh: AFP.

Các tay súng đã đặt bom trên đường để ngăn lực lượng cảnh sát tiếp viện tiếp cận đồn, đồng thời phá hủy ba xe cảnh sát. Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chưa lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng nơi bị tấn công nằm trong khu vực hoạt động của nhóm và một nguồn tin an ninh nói IS có liên quan.

Trong một vụ khác, ít nhất ba binh sĩ Iraq đã thiệt mạng và một người bị thương vào hôm nay khi các tay súng tấn công một trạm kiểm soát của quân đội ở phía đông nam thành phố Mosul.

Bất chấp việc IS đã bị đánh bại vào năm 2017, tàn dư của nhóm vẫn âm thầm hoạt động và chuyển sang tấn công theo kiểu du kích nhằm vào các lực lượng chính phủ rải rác ở nhiều nơi trên khắp Iraq.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)