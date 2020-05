Iraq tuyên bố bắt kẻ kế nhiệm thủ lĩnh tối cao IS

Cơ quan Tình báo Iraq tuyên bố bắt Abdulnasser al-Qirdash, kẻ được cho là kế nhiệm Abu Bakr al-Baghdadi, làm thủ lĩnh tối cao của IS.

Hãng thông tấn Iraq INA ngày 20/5 đưa tin Cơ quan Tình báo Quốc gia tuyên bố đã bắt Qirdash, được chọn kế nhiệm Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị tiêu diệt hồi cuối năm ngoái. Hiện chưa rõ việc bắt Qirdash diễn ra như thế nào cũng như thời điểm bắt tên này.

"Hôm nay, tên khủng bố Abdulnasser al-Qirdash, ứng cử viên kế nhiệm tên tội phạm al-Baghdadi, đã bị bắt. Vụ bắt xảy ra sau khi có các thông tin tình báo chính xác", thông báo của Cơ quan Tình báo Quốc gia Iraq cho hay.

Abdulnasser al-Qirdash sau khi bị Cơ quan Tình báo Iraq bắt. Ảnh: Al Arabiya.

Al-Qirdash được cho là một trong những ứng cử viên kế nhiệm thủ lĩnh khét tiếng Baghdadi. Gần đây nhất, tên này phụ trách các hoạt động của IS ở tỉnh Deir ez-Zor của Syria, gần biên giới Iraq, thành trì cuối cùng của IS.

Tuy nhiên, tác giả cuốn "ISIS: Inside the Army of Terror", Hassan Hassan, nhà báo người Mỹ gốc Syria, khẳng định trên Twitter rằng kẻ bị bắt "không phải là thủ lĩnh cấp cao IS". Hassan khẳng định Qirdash đã bị Syria và Mỹ bắt trước đó và "vừa được trao cho người Iraq".

Quân đội Mỹ tháng 10 năm ngoái tiến hành chiến dịch đặc biệt ở tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria, tuyên bố chiến dịch nhằm tiêu diệt thủ lĩnh tối cao của IS Al-Baghdadi. IS sau đó xác nhận cái chết của Baghdadi, công bố thủ lĩnh mới là Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi và kêu gọi các tay súng trả thù.

Mỹ treo thưởng hơn 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin về thủ lĩnh IS, song vẫn không có nhiều tin tức về thủ lĩnh mới của tổ chức khủng bố.

Mai Lâm (Theo Express/Al arabiya)