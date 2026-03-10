Iraq đề xuất đá play-off một tuần trước World Cup 2026

HLV Graham Arnold đề nghị FIFA lùi trận play-off của Iraq đến sát thời điểm World Cup 2026, trong bối cảnh xung đột Trung Đông ảnh hưởng nghiêm trọng đến khâu chuẩn bị.

Theo kế hoạch, Iraq sẽ đá trận play-off với đội thắng trong cặp Bolivia - Suriname tại thành phố Monterrey (Mexico) ngày 31/3. Đây là một trong hai suất cuối cùng giành quyền tham dự World Cup 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai.

Tuy nhiên, kế hoạch chuẩn bị của tuyển Iraq đang bị đảo lộn khi xung đột trong khu vực khiến không phận nước này đóng cửa. Dự kiến, không phận Iraq sẽ chỉ mở lại vào ngày 1/4, tức một ngày sau thời điểm diễn ra trận đấu.

HLV Graham Arnold (áo đen) vỗ tay trước trận Iraq gặp UAE ở vòng loại World Cup 2026 trên sân Basra, Basra, Iraq ngày 18/11/2025. Ảnh: Reuters

Arnold cho biết ông đã gửi thông điệp khẩn đến FIFA. "Xin hãy giúp chúng tôi với trận đấu này, vì hiện tại chúng tôi gặp khó khăn trong việc đưa các cầu thủ rời khỏi Iraq", HLV người Australia nói với hãng tin AAP từ UAE, nơi ông đang mắc kẹt.

Arnold đề xuất FIFA lùi trận play-off của Iraq để có thêm thời gian chuẩn bị. Theo phương án ông đưa ra, Bolivia và Suriname vẫn thi đấu trong tháng này, còn Iraq sẽ gặp đội thắng một tuần trước World Cup tại Mỹ.

"Theo tôi, nếu FIFA lùi trận đấu, chúng tôi sẽ có thời gian chuẩn bị tốt hơn", Arnold nói. "Hãy để Bolivia gặp Suriname trong tháng này, rồi một tuần trước World Cup chúng tôi sẽ đá với đội thắng tại Mỹ. Đội thắng trận đó sẽ ở lại dự World Cup, còn đội thua sẽ ra về".

Nhà cầm quân người Australia cho rằng cách này cũng giúp FIFA thêm thời gian quyết định về tình hình của Iran - đội tuyển có thể rút khỏi World Cup 2026 do căng thẳng với Mỹ.

"Nếu Iran rút lui, chúng tôi sẽ vào thẳng World Cup, đồng thời UAE - đội chúng tôi đánh bại ở vòng loại - cũng có thời gian chuẩn bị để gặp Bolivia hoặc Suriname", Arnold nói tiếp. "Chủ tịch liên đoàn của chúng tôi, Adnan Dirjal, đang làm việc suốt ngày đêm để lên kế hoạch và chuẩn bị nhằm biến giấc mơ của người Iraq thành hiện thực, vì vậy chúng tôi cần quyết định này càng sớm càng tốt".

Tuyển Iraq trước trận gặp UAE. Ảnh: AP

Khoảng 60% đội hình chính của Iraq đang thi đấu tại giải VĐQG trong nước. Những cầu thủ này cùng nhiều thành viên ban huấn luyện, bao gồm phiên dịch và cựu cầu thủ Sydney FC Ali Abbas, hiện vẫn chưa thể rời khỏi Iraq do các chuyến bay bị đình chỉ.

Kế hoạch tập huấn trước trận đấu tại Houston (Mỹ) cũng đã phải hoãn lại vì các vấn đề liên quan đến visa và di chuyển.

Liên đoàn Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) cũng lên tiếng, kêu gọi các nhà quản lý bóng đá đặt yếu tố an toàn của cầu thủ lên hàng đầu.

Chủ tịch FIFPro khu vực châu Á - châu Đại Dương Beau Busch cho rằng các tổ chức như FIFA và AFC nên áp dụng cách tiếp cận cực kỳ thận trọng trước tình hình hiện tại. "An toàn của cầu thủ phải là ưu tiên hàng đầu. Mọi biện pháp cần thiết nên được cân nhắc để bảo vệ họ", Busch nói.

Tổng thư ký FIFPro Alex Phillips cho rằng việc trận đấu có diễn ra đúng kế hoạch hay không phụ thuộc vào khả năng đảm bảo an toàn cho cầu thủ.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, một số trận đấu bóng đá nội địa tại Iraq cũng bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công tên lửa gần thành phố Erbil, nơi có căn cứ quân sự của Mỹ.

Arnold thừa nhận nếu không thể triệu tập các cầu thủ đang thi đấu trong nước, Iraq sẽ khó có thể tung ra đội hình mạnh nhất. "Đó sẽ không phải là đội hình tốt nhất của chúng tôi, trong khi đây là trận đấu lớn nhất của bóng đá Iraq trong 40 năm", ông nói.

Nhà cầm quân người Australia cho biết ông nhận lời dẫn dắt Iraq một phần vì khát vọng đưa đội tuyển này trở lại World Cup sau 4 thập kỷ. "Người Iraq có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt. Việc họ chưa dự World Cup suốt 40 năm chính là lý do tôi nhận công việc này", HLV 62 tuổi nói. "Nhưng hiện tại, khi sân bay vẫn đóng cửa, chúng tôi đang cố gắng tìm phương án khác".

Iraq mới một lần dự World Cup vào năm 1986, nơi họ toàn thua ba trận vòng bảng.

Hồng Duy (theo ESPN)