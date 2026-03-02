Hezbollah tấn công Israel trả thù cho Lãnh tụ Iran

-
-
Iran đăng video về kho vũ khí dưới hầm ngầm
Iran công bố video đường hầm chất đầy UAV và các vũ khí dùng để tấn công căn cứ của Mỹ trong Trung Đông, cùng cảnh quay rocket và UAV phóng từ nhiều khu vực.
Kết video là dòng chữ "Hãy chờ tiếng chuông báo tử vang lên một lần nữa". Chưa rõ video được quay khi nào và ở đâu.
-
Qatar thay đổi chiến thuật đối phó các cuộc tấn công của Iran
Bộ Quốc phòng Qatar cho biết các tổ hợp phòng không Patriot đã tham gia đánh chặn tên lửa và UAV từ Iran trong 48 giờ qua. Tuy nhiên, điều này dẫn tới rủi ro khi mảnh vỡ rơi xuống đất. Do đó, quân đội Qatar quyết định điều động tiêm kích để đánh chặn mục tiêu trên biển, trước khi chúng bay vào đất liền.
-
Còi báo động không kích vang lên ở Cao nguyên Golan
Còi báo động không kích vang lên ở phía bắc Cao nguyên Golan, hiện do Israel kiểm soát, do nghi ngờ UAV xâm nhập.
-
Nhiều nghị sĩ Mỹ muốn hạn chế ông Trump tấn công Iran
Thượng nghị sĩ Mỹ Adam Schiff cho biết sẽ cùng các nghị sĩ khác thúc đẩy bỏ phiếu về một nghị quyết liên quan quyền lực chiến tranh, nhằm hạn chế quyền phát động tấn công của ông Trump nhằm vào Iran.
-
Mỹ đăng video tấn công tiêm kích bom, UAV tự sát ở sân bay Iran
"Lực lượng Mỹ đang thực hiện những hành động táo bạo để loại bỏ các mối đe dọa từ Iran. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn", CENTCOM cho hay.
Video được công bố cho thấy mục tiêu bị tập kích gồm tiêm kích bom Su-22 nằm ở bãi đỗ, cũng như UAV tự sát Shahed-136 trong một nhà chứa.
-
Mỹ và các nước Vùng Vịnh lên án cuộc tấn công của Iran
Mỹ, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Arab Saudi và UAE ra tuyên bố chung lên án cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào các nước láng giềng.
"Hành động của Iran thể hiện sự leo thang nguy hiểm, vi phạm chủ quyền nhiều quốc gia và đe dọa sự ổn định khu vực. Nhắm mục tiêu vào dân thường và các quốc gia không tham gia xung đột là hành vi liều lĩnh, gây bất ổn. Chúng tôi đoàn kết để bảo vệ người dân, chủ quyền và lãnh thổ của mình, đồng thời tái khẳng định quyền tự vệ trước cuộc tấn công", tuyên bố chung có đoạn.
Iran chưa bình luận về động thái này.
-
Lầu Năm Góc sắp họp báo về chiến dịch ở Iran
Lầu Năm Góc sẽ tổ chức cuộc họp báo về chiến dịch tập kích Iran vào lúc 8h hôm nay (20h giờ Hà Nội), do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine chủ trì.
Đây sẽ là lần đầu các thành viên cấp cao của chính quyền Trump phát biểu công khai về chiến dịch mang tên "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".
-
Quan chức Iran muốn quay lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Truyền thông đưa tin Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani đang tìm cách quay lại bàn đàm phán với Mỹ. Ông dường như đã liên hệ với Mỹ thông qua các bên trung gian hòa giải ở Oman để xem xét nối lại đối thoại.
-
Căn cứ Anh ở Cyprus nghi bị tấn công
Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng nước này đang đáp trả sự việc nghi là UAV tấn công nhằm vào căn cứ không quân Akrotiri ở Cyprus.
Cyprus Mail đưa tin rằng các quân nhân tại căn cứ Akrotiri đã được thông báo về "vụ va chạm" của một UAV. Không có ai bị thương vong do vụ tấn công, nhưng căn cứ này bị "thiệt hại nhẹ".