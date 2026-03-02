Hezbollah tấn công Israel trả thù cho Lãnh tụ Iran

- Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, cùng nhiều chỉ huy quân đội và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã thiệt mạng trong đòn tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Tehran.

- Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tập kích tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ bằng 4 tên lửa đạn đạo, song Lầu Năm Góc khẳng định những tên lửa này "thậm chí không đến gần" mục tiêu.

- Ít nhất 3 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và 5 người bị thương nặng trong chiến dịch nhằm vào Iran, đánh dấu những thương vong đầu tiên của Washington trong xung đột lần này.

- 43 thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào trụ sở trung đoàn biên phòng tại thành phố miền tây Mehran, gần biên giới Iraq.

- Phòng không Israel để lọt tên lửa đạn đạo Iran nhằm vào Beit Shemesh, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc tấn công vào Iran sẽ leo thang.

- Tổng thống Donald Trump tỏ ý sẵn sàng đối thoại với các lãnh đạo mới của Iran, song không nêu thời điểm diễn ra.