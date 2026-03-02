Thế giới
Hezbollah tấn công Israel trả thù cho Lãnh tụ Iran

Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon tấn công căn cứ của Israel ở Haifa, khiến Israel không kích trả đũa.

- Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, cùng nhiều chỉ huy quân đội và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã thiệt mạng trong đòn tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Tehran.

- Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tập kích tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ bằng 4 tên lửa đạn đạo, song Lầu Năm Góc khẳng định những tên lửa này "thậm chí không đến gần" mục tiêu.

- Ít nhất 3 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và 5 người bị thương nặng trong chiến dịch nhằm vào Iran, đánh dấu những thương vong đầu tiên của Washington trong xung đột lần này.

- 43 thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào trụ sở trung đoàn biên phòng tại thành phố miền tây Mehran, gần biên giới Iraq.

- Phòng không Israel để lọt tên lửa đạn đạo Iran nhằm vào Beit Shemesh, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc tấn công vào Iran sẽ leo thang.

- Tổng thống Donald Trump tỏ ý sẵn sàng đối thoại với các lãnh đạo mới của Iran, song không nêu thời điểm diễn ra.

  • > Tiếp tục cập nhật diễn biến xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran

  • Iran đăng video về kho vũ khí dưới hầm ngầm

    Iran công bố video đường hầm chất đầy UAV và các vũ khí dùng để tấn công căn cứ của Mỹ trong Trung Đông, cùng cảnh quay rocket và UAV phóng từ nhiều khu vực.

    Kết video là dòng chữ "Hãy chờ tiếng chuông báo tử vang lên một lần nữa". Chưa rõ video được quay khi nào và ở đâu.

    Iran khoe kho vũ khí trong hầm
     
     

    Iran đăng video khoe kho vũ khí trong hầm và các cảnh tập kích những địa điểm được mô tả là căn cứ Mỹ trong khu vực. Video: Fars

  • Qatar thay đổi chiến thuật đối phó các cuộc tấn công của Iran

    Bộ Quốc phòng Qatar cho biết các tổ hợp phòng không Patriot đã tham gia đánh chặn tên lửa và UAV từ Iran trong 48 giờ qua. Tuy nhiên, điều này dẫn tới rủi ro khi mảnh vỡ rơi xuống đất. Do đó, quân đội Qatar quyết định điều động tiêm kích để đánh chặn mục tiêu trên biển, trước khi chúng bay vào đất liền.

  • Còi báo động không kích vang lên ở Cao nguyên Golan

    Còi báo động không kích vang lên ở phía bắc Cao nguyên Golan, hiện do Israel kiểm soát, do nghi ngờ UAV xâm nhập.

  • Nhiều nghị sĩ Mỹ muốn hạn chế ông Trump tấn công Iran

    Thượng nghị sĩ Mỹ Adam Schiff cho biết sẽ cùng các nghị sĩ khác thúc đẩy bỏ phiếu về một nghị quyết liên quan quyền lực chiến tranh, nhằm hạn chế quyền phát động tấn công của ông Trump nhằm vào Iran.

  • Mỹ đăng video tấn công tiêm kích bom, UAV tự sát ở sân bay Iran

    "Lực lượng Mỹ đang thực hiện những hành động táo bạo để loại bỏ các mối đe dọa từ Iran. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn", CENTCOM cho hay.

    Video được công bố cho thấy mục tiêu bị tập kích gồm tiêm kích bom Su-22 nằm ở bãi đỗ, cũng như UAV tự sát Shahed-136 trong một nhà chứa.

    Mỹ đăng video tập kích các mục tiêu Iran
     
     

    Lực lượng Mỹ tập kích các mục tiêu ở Iran trong video công bố hôm 2/3. Video: CENTCOM

  • Mỹ và các nước Vùng Vịnh lên án cuộc tấn công của Iran

    Mỹ, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Arab Saudi và UAE ra tuyên bố chung lên án cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào các nước láng giềng.

    "Hành động của Iran thể hiện sự leo thang nguy hiểm, vi phạm chủ quyền nhiều quốc gia và đe dọa sự ổn định khu vực. Nhắm mục tiêu vào dân thường và các quốc gia không tham gia xung đột là hành vi liều lĩnh, gây bất ổn. Chúng tôi đoàn kết để bảo vệ người dân, chủ quyền và lãnh thổ của mình, đồng thời tái khẳng định quyền tự vệ trước cuộc tấn công", tuyên bố chung có đoạn.

    Iran chưa bình luận về động thái này.

  • Lầu Năm Góc sắp họp báo về chiến dịch ở Iran

    Lầu Năm Góc sẽ tổ chức cuộc họp báo về chiến dịch tập kích Iran vào lúc 8h hôm nay (20h giờ Hà Nội), do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine chủ trì.

    Đây sẽ là lần đầu các thành viên cấp cao của chính quyền Trump phát biểu công khai về chiến dịch mang tên "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".

  • Quan chức Iran muốn quay lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

    Truyền thông đưa tin Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani đang tìm cách quay lại bàn đàm phán với Mỹ. Ông dường như đã liên hệ với Mỹ thông qua các bên trung gian hòa giải ở Oman để xem xét nối lại đối thoại.

  • Căn cứ Anh ở Cyprus nghi bị tấn công

    Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng nước này đang đáp trả sự việc nghi là UAV tấn công nhằm vào căn cứ không quân Akrotiri ở Cyprus.

    Cyprus Mail đưa tin rằng các quân nhân tại căn cứ Akrotiri đã được thông báo về "vụ va chạm" của một UAV. Không có ai bị thương vong do vụ tấn công, nhưng căn cứ này bị "thiệt hại nhẹ".

    Căn cứ Anh ở Cyprus nghi bị tấn công
     
     

    Video được cho là UAV tấn công căn cứ Akrotiri của Anh ở Cyprus rạng sáng 2/3. Video: X/@BritanniaDailyy

