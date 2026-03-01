Ông Trump sẵn sàng đối thoại với các lãnh đạo mới của Iran

-
Israel sẽ huy động 100.000 quân dự bị
IDF thông báo điều động thêm 100.000 quân dự bị, cho biết sẽ chuẩn bị và cung cấp cho họ tất cả thiết bị, phương tiện cần thiết để hoạt động trong điều kiện tốt nhất. Con số này được cho là bổ sung vào 50.000 quân dự bị đang làm nhiệm vụ.
Lực lượng bộ binh đã được tăng cường tại biên giới của Israel với Syria, Lebanon, Dải Gaza và ở Bờ Tây. Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã huy động 20.000 quân dự bị, chủ yếu cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Không quân, hải quân và tình báo cũng sẽ được tăng cường nhân sự.
-
Ông Trump đồng ý đối thoại với các lãnh đạo mới của Iran
"Họ muốn đối thoại và tôi đã đồng ý. Tôi sẽ trao đổi với họ. Lẽ ra họ nên làm điều đó sớm hơn, chấp nhận những gì thực tế và dễ thực hiện ngay từ đầu. Họ đã chờ đợi quá lâu", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn được tạp chí Atlantic công bố hôm nay, đề cập tới bộ máy lãnh đạo mới của Iran.
Trả lời câu hỏi khi nào các cuộc đàm phán như vậy có thể diễn ra, ông Trump cho hay "tôi không thể nói cho mọi người biết".
"Một số người mà chúng tôi từng đối thoại đã ra đi, bởi đó là một đòn giáng mạnh", ông Trump cho hay, dường như nhắc đến cuộc tấn công khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.
-
Thủ tướng Netanyahu: Cuộc tấn công Iran sẽ leo thang
"Tôi đã chỉ thị tiếp tục chiến dịch. Lực lượng của chúng ta đang tấn công vào trung tâm Tehran với sức mạnh khủng khiếp và điều này sẽ leo thang trong những ngày tới", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu hôm nay.
Ông khẳng định quân đội Israel đã huy động "toàn bộ sức mạnh" trong chiến dịch nhằm vào Iran để "đảm bảo sự tồn vong và tương lai của chúng ta".
-
Ông Trump: 48 lãnh đạo Iran đã thiệt mạng
"Không ai có thể tin nổi mức độ thành công mà chúng ta đang đạt được. 48 lãnh đạo đã bị hạ sát chỉ trong một đợt. Mọi việc đang tiến triển rất nhanh", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay.
-
Nghị sĩ Mỹ: Không có bằng chứng Iran sắp đánh phủ đầu Mỹ
Nghị sĩ Mark Warner, thành viên đảng Dân chủ thuộc Uỷ ban Tình báo Thượng viện Mỹ, hôm nay nói với CNN rằng ông chưa thấy bằng chứng nào cho thấy Iran sắp tiến hành cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Mỹ. Bình luận này bác bỏ tuyên bố từ một số quan chức chính quyền Mỹ rằng nguy cơ đó đã ảnh hưởng tới quyết định hành động của Tổng thống Donald Trump.
Nghị sĩ Warner cho rằng Mỹ lẽ ra đã có cơ sở chính đáng hơn để tiến hành "đòn tấn công mang tính chiến lược" vào tháng 1, sau khi chính quyền Iran trấn áp biểu tình. Ông cũng cảnh báo rằng chiến dịch quân sự của Washington có thể khiến Tehran đẩy nhanh con đường phát triển vũ khí hạt nhân.
-
43 thành viên lực lượng an ninh Iran thiệt mạng ở Mehran
Truyền thông Iran đưa tin 43 thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào trụ sở trung đoàn biên phòng tại thành phố miền tây Mehran, gần biên giới Iraq.
"Cuộc tấn công này, kèm với hoạt động ném bom, đáng tiếc đã khiến 43 nhân viên an ninh, phần lớn là lính biên phòng, thiệt mạng. Một số tòa nhà lân cận cũng bị hư hại nghiêm trọng. Theo đánh giá ban đầu, hành động thù địch này do các đặc vụ của Mỹ và Israel gây ra", hãng thông tấn Mehr cho biết.
-
Israel mở đợt tấn công mới vào Tehran
"Không quân Israel đã bắt đầu đợt tấn công mới vào trung tâm Tehran", IDF thông báo.
-
Mỹ khẳng định tàu sân bay không trúng tên lửa Iran
Một quan chức Mỹ nói rằng vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln không gây ảnh hưởng và chiến hạm này vẫn tiếp tục hoạt động. "Tên lửa không trúng tàu và không gây ra thiệt hại nào", người này cho hay.
Lầu Năm Góc sau đó nói rằng "các tên lửa thậm chí không đến gần" tàu sân bay Mỹ.
-
UAV Iran gây cháy tại căn cứ hải quân UAE
Bộ Quốc phòng Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết hai UAV Iran đã lao xuống một nhà kho tại căn cứ hải quân Al Salam ở thủ đô Abu Dhabi. Vụ tấn công gây hỏa hoạn trong hai container chứa vật liệu thông thường, không có thương vong.
-
Mỹ tuyên bố đánh chìm chiến hạm Iran
CENTCOM cho biết các lực lượng Mỹ đã đánh chìm một tàu hộ tống lớp Jamaran của hải quân Iran tại cảng Chabahar. "Như Tổng thống Mỹ đã nói, các thành viên lực lượng vũ trang Iran, IRGC và cảnh sát phải hạ vũ khí. Hãy đầu hàng đi", CENTCOM cho hay trong bài đăng trên mạng xã hội X.