Ông Trump sẵn sàng đối thoại với các lãnh đạo mới của Iran

Ông Trump đồng ý đối thoại với các lãnh đạo mới của Iran

"Họ muốn đối thoại và tôi đã đồng ý. Tôi sẽ trao đổi với họ. Lẽ ra họ nên làm điều đó sớm hơn, chấp nhận những gì thực tế và dễ thực hiện ngay từ đầu. Họ đã chờ đợi quá lâu", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn được tạp chí Atlantic công bố hôm nay, đề cập tới bộ máy lãnh đạo mới của Iran.

Trả lời câu hỏi khi nào các cuộc đàm phán như vậy có thể diễn ra, ông Trump cho hay "tôi không thể nói cho mọi người biết".

"Một số người mà chúng tôi từng đối thoại đã ra đi, bởi đó là một đòn giáng mạnh", ông Trump cho hay, dường như nhắc đến cuộc tấn công khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.