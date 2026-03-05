Iran tuyên bố phóng tên lửa xuyên qua 7 lớp phòng thủ của Israel

Iran thông báo phóng tên lửa Khorramshahr-4 nhằm vào thành phố Tel Aviv và sân bay Ben Gurion, nhấn mạnh chúng đã xuyên qua nhiều lớp phòng thủ của Israel.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay tuyên bố phóng các tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 mang đầu đạn nặng một tấn nhằm vào "trái tim của Tel Aviv, sân bay Ben Gurion và căn cứ Phi đoàn số 27 thuộc không quân Israel tại cơ sở này".

IRGC khẳng định các quả đạn đã "xuyên qua 7 lớp phòng không" và khiến đối phương nếm trải "địa ngục".

Iran tuyên bố phóng tên lửa mang đầu đạn một tấn vào 'trái tim Tel Aviv' Iran phóng tên lửa Khorramshahr-4 vào lãnh thổ Israel sáng 5/3. Video: Tasnim

Báo Times of Israel cho biết không quân nước này không có Phi đoàn 27 và nhận định Iran đề cập Căn cứ không quân số 27, cơ sở từng đặt tại sân bay Ben Gurion trước khi đóng cửa năm 2010. Tờ báo thêm rằng Iran đã tiến hành tổng cộng 5 đợt phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel trong đêm, chưa ghi nhận thương vong.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày thông báo tất cả tên lửa đạn đạo mà Iran phóng vào nước này trong đêm 4/3 đều đã bị đánh chặn, trong khi một tên lửa khai hỏa lúc rạng sáng đã rơi xuống khu vực trống trải ở thị trấn miền trung đất nước.

Tel Aviv là trung tâm kinh tế, công nghệ nằm ở miền trung Israel. Sân bay Ben Gurion nằm cách thành phố khoảng 20 km về phía đông nam.

Israel cũng tiếp tục các cuộc tập kích nhằm vào Iran. IDF tuyên bố đã đánh trúng trụ sở của đặc nhiệm Iran, căn cứ của dân quân Basij và những cơ sở khác trong đòn tấn công thủ đô Tehran hôm nay. Tổng cộng 90 chiến đấu cơ Israel đã tham gia tập kích, sử dụng hơn 200 quả bom để nhắm tới 40 mục tiêu.

Vị trí Tel Aviv. Đồ họa: AFP

Khorramshahr-4, còn có tên Khaibar, là một trong những vũ khí mới nhất và uy lực nhất trong kho tên lửa tầm xa của Iran. Tehran hồi giữa năm 2023 tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa này, với tầm bắn lên tới 2.000 km và khả năng mang đầu đạn nặng 1,5 tấn.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Mỹ, đánh giá Khorramshahr-4 thuộc nhóm tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang nhiều đầu đạn, được tối ưu hóa để xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại. Nó cũng có khả năng cơ động cao và thời gian phóng nhanh, giúp giảm nguy cơ bị phát hiện trước khi tấn công.

Phạm Giang (Theo AFP, Mehr News, Times of Israel)