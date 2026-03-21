Iran tuyên bố phóng tên lửa 'vượt xa tưởng tượng của đối thủ'

Iran xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, gọi đây là động thái quan trọng với chiến dịch trả đũa.

"Nhắm mục tiêu vào căn cứ Diego Garcia là bước đi quan trọng mà Cộng hòa Hồi giáo Iran thực hiện nhằm đe dọa lợi ích của Mỹ và các đồng minh ngoài biên giới Tây Á, đồng thời cho thấy tầm bắn tên lửa Iran đã vượt xa những gì đối thủ có thể tưởng tượng", hãng thông tấn Mehr hôm nay cho biết.

Truyền thông Iran không nêu cụ thể loại tên lửa được sử dụng. Đây là đầu tiên Tehran tìm cách vươn tầm tấn công ra ngoài khu vực Trung Đông và đe dọa lợi ích của Washington ở Ấn Độ Dương.

Giới chức Mỹ chưa lên tiếng về thông tin.

Tên lửa Khorramshahr của Iran rời bệ phóng trong thử nghiệm tháng 5/2023. Ảnh: AP

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Anh xác nhận cho phép Mỹ sử dụng căn cứ của nước này để thực hiện hành động phòng vệ tập thể ở khu vực, trong đó có phá hủy các bệ phóng và khí tài mà Iran sử dụng để tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Muhanad Seloom, giảng viên tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha của Qatar, cho rằng động thái của Iran có khả năng buộc Mỹ và đồng minh thay đổi tính toán trong chiến sự.

"Tập kích căn cứ Diego Garcia đồng nghĩa Iran đã sở hữu tên lửa đạn đạo có tầm bắn trên 4.000 km, loại vũ khí chưa từng được hé lộ. Mọi thông tin trước đây đều cho thấy Iran chỉ biên chế tên lửa có tầm bắn không quá 2.000 km", ông nói.

Điều này cho phép Iran không chỉ nhắm tới những căn cứ của Mỹ ngoài Trung Đông, mà còn đủ khả năng vươn tới thủ đô London của Anh. "Điều đó sẽ khiến Anh và Liên minh châu Âu (EU) càng thêm ngần ngại trước những lời kêu gọi hỗ trợ quân sự từ Mỹ", ông Seloom nhận định.

Wall Street Journal ngày 20/3 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm xa về phía căn cứ Diego Garcia, nhưng không quả nào trúng mục tiêu. Một tên lửa gặp sự cố giữa hành trình và rơi xuống biển, quả còn lại bị tàu chiến Mỹ phóng tên lửa SM-3 đánh chặn. Hiện chưa rõ nỗ lực đánh chặn này thành công hay tên lửa Iran bay chệch mục tiêu.

Vị trí đảo Diego Garcia và Iran. Đồ họa: Sky News

Giới chức Iran tự đặt giới hạn tầm bắn 2.000 km cho tên lửa, với lý do mức này đủ để vươn tới Israel và bảo đảm khả năng bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, tướng Mohammad Jafar Asadi, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, hồi tháng 10/2025 đề cập khả năng nước này tăng tầm bắn tên lửa.

Đảo san hô Diego Garcia có diện tích 30 km2, được coi là tiền đồn có vị trí chiến lược với quân đội Mỹ. Các chiến đấu cơ và tàu chiến đóng quân tại đây từng tham gia Chiến tranh Vùng Vịnh cũng như chiến dịch quân sự ở Afghanistan và Libya. Vị trí của Diego Garcia giúp Washington triển khai lực lượng khắp Trung Đông, Trung Á, Nam Á và Ấn Độ Dương.

Vai trò của hòn đảo càng trở nên quan trọng sau khi Mỹ đóng cửa căn cứ không quân Bagram tại Afghanistan và rút khỏi quốc gia Trung Á.

Đây cũng là một trong số ít địa điểm có thể tiếp nhận oanh tạc cơ B-2. Trên đảo có 4 nhà chứa máy bay hình vỏ sò với thiết bị kiểm soát môi trường được gọi là Hệ thống Trú ẩn B-2 (BS22) chuyên phục vụ mẫu oanh tạc cơ tàng hình này.

Tầm bắn của các loại tên lửa đạn đạo. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ

Một số tổ chức nghiên cứu từng đưa ra đánh giá khác nhau về năng lực tên lửa của Iran. Nhận định phổ biến của cộng đồng quốc tế là kho tên lửa Iran chủ yếu gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm bắn khoảng 1.000 km và tầm trung lên tới 3.000 km.

Vũ Hoàng (Theo Mehr News, Reuters, AFP)