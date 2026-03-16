Iran tuyên bố đã phóng 4.300 tên lửa, UAV tập kích Mỹ - Israel

Tehran nói đã phóng khoảng 4.300 vũ khí vào cơ sở Mỹ và Israel, trong khi Tel Aviv cho biết "còn hàng nghìn mục tiêu" để tấn công ở Iran.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/3 tuyên bố đã triển khai khoảng 700 tên lửa và 3.600 máy bay không người lái để tập kích mục tiêu liên quan Mỹ, Israel kể từ khi xung đột bùng phát. Lực lượng này không cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm diễn ra các vụ phóng, mục tiêu nhắm tới và thiệt hại liên quan.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cùng ngày cho biết các cuộc tập kích của Mỹ - Israel đã làm hư hại hơn 54.000 công trình dân sự, trong đó có hàng trăm cơ sở y tế. 16 nhân viên y tế đã thiệt mạng và 96 người bị thương sau các đòn tấn công.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày tuyên bố tiếp tục chiến dịch nhằm vào "lực lượng tên lửa đạn đạo, phòng không" ở miền trung và miền tây Iran, tuyên bố đã đánh trúng hơn 200 mục tiêu trong vòng một ngày. Trong những nơi bị nhắm tới có trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng thủ, cơ sở lưu trữ và sản xuất vũ khí.

"Chúng tôi vẫn còn hàng nghìn mục tiêu ở Iran và đang xác định thêm các mục tiêu mới hàng ngày", tướng Effie Defrin, phát ngôn viên IDF, cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/3 thông báo mảnh vỡ tên lửa Iran đã rơi trúng tòa nhà được dùng làm nơi ở của các nhà ngoại giao nước này tại Israel. Không có người nào bị thương sau sự việc.

Kênh Channel 12 trước đó cho biết địa điểm này là một tòa nhà dân sự do lãnh sự quán Mỹ sử dụng, nhưng không nêu cụ thể. Hình ảnh do truyền thông Israel đăng cho thấy hư hại trên trần nhà tại khu vực giống như bãi đỗ xe.

Đài CNN dẫn các nguồn tin an ninh cho biết 5 rocket đã đánh trúng khu vực trong và xung quanh sân bay quốc tế Baghdad, trong đó có Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Baghdad (BDSC), cơ sở được đại sứ quán Mỹ ở Iraq sử dụng. Cuộc tấn công khiến 5 người Iraq bị thương, chưa rõ bên nào gây ra sự việc.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh.

Trước khi xung đột nổ ra, tình báo Israel ước tính Tehran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước khẳng định 80% năng lực phóng tên lửa của Iran đã bị xóa sổ, trong khi IDF cũng tuyên bố đã phá hủy hơn 300 bệ phóng tên lửa của đối phương kể từ đầu xung đột.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo các đợt tấn công ban đầu của Iran có thể chỉ sử dụng tên lửa đạn đạo đời cũ, nhằm kéo giãn lưới phòng không đối phương, buộc Mỹ - Israel và đồng minh tiêu hao lượng lớn tên lửa đắt tiền để đối phó. Những vũ khí hiện đại hơn có thể được triển khai ngay khi lưới phòng thủ Mỹ và đồng minh xuất hiện lỗ hổng.

Theo các cuộc họp kín giữa quan chức quốc phòng với quốc hội Mỹ tuần trước, Iran vẫn có thể còn tới 50% kho tên lửa và bệ phóng được cất giấu trong các hầm ngầm.

Phạm Giang (Theo CNN, AFP, Tasnim)