Iran truy cứu vụ nữ runner không đội khăn trùm đầu

IranHai người tổ chức giải marathon trên đảo Kish bị bắt với cáo buộc cho phép nhiều VĐV nữ thi đấu mà không tuân thủ quy định bắt buộc về khăn trùm đầu (hijab).

Mizan Online, trang tin của ngành tư pháp, cho biết lệnh bắt giữ được ban hành ngay sau cuộc thi. Một trong hai người bị bắt là quan chức thuộc Khu thương mại tự do Kish, người còn lại làm việc cho doanh nghiệp tư nhân tổ chức sự kiện.

Iran truy trách nhiệm vụ runner nữ chạy marathon không đội khăn Các VĐV tại vạch xuất phát giải Kish Island Marathon ngày 5/12.

Sự kiện thu hút hơn 5.000 người tham gia. Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy nhiều runner nữ không tuân thủ quy định về trang phục được áp dụng từ đầu thập niên 1980.

Công tố viên địa phương cho biết ban tổ chức đã phớt lờ cảnh báo về việc tuân thủ pháp luật và tổ chức sự kiện theo cách vi phạm thuần phong mỹ tục. Một hồ sơ hình sự đã được lập để xử lý những người liên quan.

Nhiều hãng tin bảo thủ như Tasnim và Fars chỉ trích cuộc thi là không đứng đắn và xúc phạm luật Hồi giáo vốn được thực thi từ sau Cách mạng Hồi giáo 1979.

Tại Iran, phụ nữ bắt buộc phải đội khăn trùm đầu và mặc trang phục rộng rãi ở nơi công cộng theo luật ban hành sau năm 1979. Vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù, và việc giám sát truyền thống do lực lượng cảnh sát đạo đức đảm nhiệm.

Tuy nhiên, sau cái chết của Mahsa Amini - cô gái trẻ bị bắt vì bị cho là vi phạm quy định trang phục - vào năm 2022, phong trào phản đối bùng nổ khiến việc tuân thủ hijab trở nên lỏng lẻo hơn.

Tình trạng này làm nảy sinh tranh cãi giữa phe bảo thủ muốn siết chặt thực thi và phe cải cách ủng hộ nới lỏng. Quốc hội nhiều lần thúc đẩy dự luật tăng chế tài, nhưng chính phủ Tổng thống Masoud Pezeshkian từ chối phê chuẩn vì lo ngại làm gia tăng bất ổn xã hội.

Hai phụ nữ Iran đội khăn trùm đầu đi bộ trên Quảng trường Enghlab ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 24/6. Ảnh: AFP

Đầu tuần này, đa số nghị sĩ Iran chỉ trích ngành tư pháp vì không đủ nghiêm khắc trong thực thi luật hijab. Sau đó, Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei kêu gọi siết chặt việc xử lý các trường hợp vi phạm.

Năm 2023, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Iran cũng đã từ chức sau khi một số vận động viên nữ thi đấu tại thành phố Shiraz mà không đội khăn trùm đầu.

Hồng Duy (theo AFP)