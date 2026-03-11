Iran tiến hành 'đợt tấn công dữ dội nhất' từ đầu xung đột

Vệ binh Iran tuyên bố thực hiện đợt tấn công dữ dội nhất từ đầu chiến sự, nhắm mục tiêu vào Israel và các căn cứ Mỹ ở Trung Đông.

Hãng thông tấn Tasnim hôm nay dẫn thông báo từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã tiến hành đợt tập kích thứ 37 trong khuôn khổ chiến dịch trả đũa Mỹ - Israel mang tên "Lời hứa Đích thực 4".

IRGC cho biết đây là "đòn tấn công mạnh mẽ và dữ dội nhất" kể từ đầu chiến sự, trong đó tên lửa được khai hỏa liên tục trong hơn 3 giờ, cũng là lần sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo hạng nặng dòng Khorramshahr nhất từ trước đến nay.

Iran thực hiện đợt tấn công ‘dữ dội nhất’ từ đầu xung đột Các tên lửa được Iran phóng trong đợt tập kích thứ 37 vào đêm 10/3. Video: Sepah News

Các mục tiêu bị nhắm tới là lãnh thổ Israel và căn cứ có lực lượng Mỹ tại Trung Đông, trong đó IRGC tuyên bố trung tâm liên lạc vệ tinh Ha'ela ở phía nam thành phố Tel Aviv đã "trúng đòn lần thứ hai". Những mục tiêu còn lại bao gồm cơ sở quân sự tại Be'er Ya'akov, Tây Jerusalem và Haifa, cũng như căn cứ Mỹ tại Erbil, miền bắc Iraq và trụ sở Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở Bahrain.

Sepah News, hãng thông tấn do IRGC vận hành, cho biết lực lượng này đã sử dụng tên lửa Khorramshahr mới với đầu đạn nặng 2 tấn để tập kích các cơ sở quân sự Mỹ ở Trung Đông. Hãng tin Mehr News dẫn thông tin từ IRGC tiết lộ ít nhất hai tên lửa đã nhắm vào căn cứ Arifjan của Mỹ tại Kuwait.

Phóng viên hãng thông tấn AFP đã nghe thấy còi báo động phòng không và những tiếng nổ ở thành phố Jerusalem. Lực lượng ứng phó khẩn cấp chưa ghi nhận thương vong, song đài Channel 12 của Israel nói đã có một số người bị thương gần Tel Aviv.

Kuwait tuyên bố đã đánh chặn 8 máy bay không người lái (UAV), song không cung cấp thêm chi tiết. Tên lửa đạn đạo và UAV cũng bị đánh chặn ở một số nơi khác tại Vùng Vịnh, trong đó một số phi cơ nhắm vào mỏ dầu Shaybah tại Arab Saudi.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf trước đó khẳng định Tehran "không tìm kiếm lệnh ngừng bắn". "Chúng tôi tin rằng những kẻ gây hấn phải bị trừng phạt và dạy cho bài học, khiến họ không tấn công Iran lần nữa", ông viết trên mạng xã hội X.

Các địa điểm bị tập kích trong xung đột ở Trung Đông. Bấm vào ảnh để xem chi tiết

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Chiến sự đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran. Ít nhất 7 quân nhân Mỹ đã chết trong chiến đấu và một binh sĩ tử vong do "sự việc liên quan sức khỏe" ở Kuwait.

Xung đột Trung Đông còn khiến giá năng lượng trên thế giới tăng vọt. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết các lãnh đạo nhóm G7 sẽ họp trực tuyến trong hôm nay để thảo luận về hậu quả kinh tế của cuộc chiến, đặc biệt là tình hình năng lượng.

Phạm Giang (Theo Tasnim, AFP)