FIFA: 'Tổng thống Mỹ chào đón Iran tới World Cup 2026'

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết Tổng thống Donald Trump khẳng định đội tuyển Iran vẫn được chào đón đến Mỹ dự World Cup 2026, dù hai nước đang xung đột quân sự.

Thông tin được Infantino công bố trên mạng xã hội sau cuộc gặp với ông Trump ngày 11/3 để thảo luận về công tác chuẩn bị World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico. Giải sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 với 48 đội tuyển tham dự.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Hòa bình ở U.S. Institute of Peace, ngày 19/2/2026 tại Washington, D.C, Mỹ.. Ảnh: AP

Theo người đứng đầu FIFA, hai bên đã trao đổi về tình hình hiện tại ở Iran và việc đội tuyển nước này đã giành quyền dự World Cup. Trong cuộc thảo luận, ông Trump tái khẳng định rằng đội tuyển Iran được chào đón tới thi đấu tại giải ở Mỹ.

"Chúng ta cần một sự kiện như World Cup hơn bao giờ hết để đưa mọi người xích lại gần nhau", Infantino viết. "Cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ. Điều đó một lần nữa cho thấy bóng đá có thể gắn kết thế giới".

Iran giành vé dự World Cup 2026 sau khi đứng đầu bảng A ở vòng loại khu vực châu Á năm ngoái. Tại VCK hè này, đội được xếp vào bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Iran sẽ gặp New Zealand ngày 15/6 và Bỉ ngày 21/6 tại Los Angeles, trước khi đấu Ai Cập ngày 26/6 ở Seattle.

Tuy nhiên, khả năng tham dự của Iran từng bị đặt dấu hỏi sau những cuộc không kích của Mỹ và Israel nhắm vào nước này. Cuộc tấn công đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng, làm leo thang căng thẳng khu vực. Sau đó, Iran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel cùng một số quốc gia Arab vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ.

Chủ tịch LĐBĐ Iran Mehdi Taj thừa nhận khó có thể nhìn World Cup với sự lạc quan. "Sau các cuộc tấn công này, thật khó nói rằng chúng tôi còn hy vọng nhiều về giải đấu", ông Taj được truyền thông dẫn lời.

Sự vắng mặt của Iran tại một hội nghị chuẩn bị World Cup do FIFA tổ chức ở Atlanta, bang Georgia tuần trước càng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đội tuyển này thi đấu tại Mỹ.

Trước đó, chính ông Trump cũng phát biểu gây chú ý khi trả lời báo Politico rằng ông không bận tâm liệu Iran có dự World Cup hay không. Tuy vậy, theo Infantino trong cuộc gặp mới nhất, Tổng thống Mỹ đảm bảo rằng đội tuyển Iran sẽ được phép nhập cảnh để thi đấu.

Quan hệ giữa Infantino và Trump được đánh giá khá thân thiết trong những năm gần đây. Năm ngoái, FIFA từng trao cho ông Trump giải thưởng "Hòa bình" đầu tiên của tổ chức này. Động thái này cho thấy cơ quan quản lý bóng đá thế giới muốn tăng cường quan hệ với Nhà Trắng trước thềm World Cup.

World Cup 2026 là kỳ lớn nhất lịch sử với 48 đội và hơn 100 trận đấu. Trước những biến động địa chính trị gần đây, lãnh đạo FIFA khẳng định giải đấu sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Giám đốc vận hành World Cup của FIFA, Heimo Schirgi, cho rằng quy mô của sự kiện khiến việc hoãn hay hủy gần như không thể xảy ra.

"Chúng tôi theo dõi tình hình từng ngày và hy vọng sẽ sớm có giải pháp", Schirgi nói. "Nhưng World Cup lớn đến mức không thể bị trì hoãn, và chúng tôi mong tất cả các đội đã giành quyền tham dự đều có thể góp mặt".

Theo các chuyên gia luật thể thao, nếu Mỹ từ chối tiếp nhận đội tuyển Iran, FIFA thậm chí có thể xem xét tước quyền đăng cai của nước chủ nhà. Điều tương tự từng xảy ra năm 2023 khi FIFA loại Indonesia khỏi vai trò chủ nhà giải U20 World Cup vì nước này không chấp nhận cho Israel tham dự.

Nếu vượt qua vòng bảng, Iran thậm chí có thể đối đầu chính tuyển Mỹ ở vòng knock-out. Kịch bản này sẽ xảy ra nếu hai đội cùng đứng nhì bảng của họ và gặp nhau trong trận đấu dự kiến ngày 3/7 tại Dallas.

Hoàng An (theo Reuters, AP)