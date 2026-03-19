Iran tập kích cơ sở khí LNG lớn nhất thế giới ở Qatar

Lực lượng Iran đã tập kích khu phức hợp LNG Ras Laffan ở Qatar và gây thiệt hại trên diện rộng, khiến Doha lên án là "cuộc tấn công tàn bạo".

Tập đoàn dầu khí quốc gia QatarEnergy hôm nay xác nhận tên lửa Iran đã đánh trúng khu phức hợp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Ras Laffan, nằm cách Doha khoảng 80 km về phía bắc. Đây được biết đến là khu sản xuất LNG lớn nhất thế giới.

Một phóng viên AFP mô tả đám cháy khổng lồ từ khu phức hợp rực sáng cả bầu trời đêm và có thể nhìn thấy từ khoảng cách 30 km. QatarEnergy cho biết các đội khẩn cấp đã được "triển khai ngay lập tức để khống chế ngọn lửa" và tình hình đã được kiểm soát sau đó. Tuy nhiên, tập đoàn này thừa nhận vụ tập kích đã gây "thiệt hại trên diện rộng".

Bộ Quốc phòng Qatar thông báo lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào Ras Laffan.

Khói đen bốc lên ở Doha, Qatar ngày 1/3, được cho là do Iran tập kích một khu công nghiệp tại đây. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Qatar lên án "cuộc tấn công tàn bạo của Iran nhắm vào Ras Laffan", khẳng định hành động này là "mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia". Cơ quan này sau đó cho biết các tùy viên quân sự, an ninh Iran cùng nhân viên của họ đã được yêu cầu rời khỏi nước này trong 24 giờ.

Ras Laffan bị tập kích chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí khổng lồ South Pars của Iran. Đây là một phần của mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, được Iran chia sẻ chung với Qatar trên vùng Vịnh. Truyền thông Israel đưa tin cuộc tấn công do Israel thực hiện với sự đồng ý của Mỹ, mặc dù cả hai nước đều chưa nhận trách nhiệm.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo về "những hậu quả không thể kiểm soát" của các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó đe dọa sẽ phá hủy ngành công nghiệp dầu khí của các nước láng giềng vùng Vịnh mà họ coi là lợi ích của Mỹ, nếu ngành năng lượng của chính họ bị tổn hại một lần nữa.

"Chúng tôi cảnh báo một lần nữa rằng các vị đã phạm sai lầm lớn khi tấn công hạ tầng năng lượng của Cộng hòa Hồi giáo, và đòn đáp trả đang được thực hiện", tuyên bố của IRGC. "Nếu hành động này tái diễn, các cuộc tấn công tiếp theo vào hạ tầng năng lượng của các vị và đồng minh sẽ không dừng lại cho đến khi chúng bị phá hủy hoàn toàn".

Vị trí khu phức hợp Ras Laffan. Đồ họa: Oil and Gas Middleeast

Iran đã phóng hàng loạt máy bay không người lái (UAV) và tên lửa về phía các quốc gia vùng Vịnh trong tối cùng ngày. Nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại thủ đô Riyadh của Arab Saudi, trong khi giới chức Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết đã đánh chặn một mối đe dọa tên lửa.

Bộ Quốc phòng Arab Saudi cho biết đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo ngày 18/3, với một mảnh vỡ rơi gần nhà máy lọc dầu phía nam thủ đô Riyadh.

Vùng Vịnh đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ các đòn trả đũa của Iran đối với các chiến dịch tập kích của Mỹ - Israel từ ngày 28/2.

"Việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng toàn cầu", Bộ Ngoại giao UAE tuyên bố và thêm rằng hành động của Iran là "sự leo thang nguy hiểm".

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)