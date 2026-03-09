Iran tấn công cơ sở dầu mỏ Bahrain

Bahrain nói cuộc tấn công của Iran nhằm vào cơ sở lọc dầu ở Al Ma'ameer gây ra thiệt hại tài sản.

"Hỏa hoạn bùng lên do đòn tấn công của Iran nhằm vào một cơ sở ở Al Ma'ameer. Đã có thông tin về thiệt hại tài sản, chưa có ghi nhận về thương vong", cơ quan thông tấn Bahrain cho biết ngày 9/3, thêm rằng giới chức đang xử lý đám cháy.

Chiếc xe bị phá hủy do đòn tấn công từ Iran ở Manama, Bahrain, ngày 1/3. Ảnh: AFP

Công ty năng lượng quốc doanh Bahrain Bapco sau đó ra thông báo về "tình trạng bất khả kháng" do bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột khu vực. Theo luật, khi một sự kiện bất khả kháng xảy ra, bên bị ảnh hưởng sẽ được miễn trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng.

Tuy nhiên, Bapco cho biết tất cả nhu cầu của thị trường nội địa vẫn được đảm bảo đầy đủ và nguồn cung sẽ không bị gián đoạn, nhờ các kế hoạch chủ động đã được triển khai.

Giới chức Bahrain cùng ngày thông báo cuộc tấn công UAV của Iran vào đảo Sitra đêm trước đã khiến 32 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Bahrain hôm 8/3 cũng cho biết một nhà máy khử mặn nước biển của quốc gia này bị Iran nhắm mục tiêu.

Vị trí chiến lược của Iran tại khu vực Trung Đông. Đồ họa: Guardian

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 7/3 xin lỗi các nước Vùng Vịnh, khẳng định họ sẽ không còn là mục tiêu, trừ khi những cuộc tấn công nhắm vào Iran được phát động từ lãnh thổ của họ.

Tuy nhiên, ông Pezeshkian nhanh chóng rút lại tuyên bố, khẳng định dù muốn "gìn giữ và duy trì các mối quan hệ hữu nghị", Iran vẫn "có quyền" tự vệ trước những hành động hung hăng của Mỹ và Israel. Các quốc gia Vùng Vịnh sau đó tiếp tục hứng chịu những đợt tập kích mới.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Times of Israel, Reuters)