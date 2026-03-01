Phòng không Israel để lọt tên lửa Iran, ít nhất 8 người chết

Iran tuyên bố bắn hạ 3 UAV tối tân của Israel

Hãng thông tấn Mehr đưa tin phòng không Iran đã bắn hạ 3 máy bay không người lái (UAV) Hermes 900 của không quân Israel tại khu vực Ahvaz, Khamaneh và Tabriz hôm 28/2.

Hình ảnh được công bố sau đó cho thấy các mảnh vỡ của phi cơ mang số hiệu 935, từng xuất hiện trong chuyến thăm của tư lệnh IDF đến đơn vị vận hành sau xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025.

Mảnh vỡ được cho là UAV Hermes 900 của Israel bị Iran bắn hạ hôm 28/2. Ảnh: X/Mench Osint

UAV Hermes 900 có sải cánh 15 m, khối lượng 970 kg, tải trọng 300 kg, đạt trần bay tối đa 9.100 m và có thể làm nhiệm vụ liên tục trong hơn 30 giờ. Phi cơ có thể đạt tốc độ tối đa 220 km/h, nhưng thường chỉ bay hành trình ở tốc độ 110 km/h. Mỗi chiếc có giá xuất xưởng khoảng 6 triệu USD, được đánh giá là một trong những dòng UAV hiện đại nhất trong biên chế Israel hiện nay.

Máy bay có thể mang cảm biến quang - điện và hồng ngoại, radar khẩu độ tổng hợp có khả năng phát hiện mục tiêu đang di chuyển, thiết bị tình báo điện tử và liên lạc, tổ hợp tác chiến điện tử. Tính năng kỹ chiến thuật này khiến Hermes 900 được xếp vào dòng UAV hoạt động ở độ cao trung bình và dự trữ hành trình dài (MALE).