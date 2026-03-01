-
-
3 người chết, 58 người bị thương ở UAE
Bộ Quốc phòng Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết 3 người mang quốc tịch Pakistan, Nepal và Bangladesh đã thiệt mạng sau khi UAV Iran vượt qua lưới phòng không và gây thiệt hại trên mặt đất. Ít nhất 58 người cũng bị thương nhẹ.
UAE tuyên bố đã đánh chặn hai tên lửa hành trình, cùng 152 trong tổng số 165 tên lửa đạn đạo Iran phóng vào nước này, trong khi 13 quả được cho là rơi xuống biển. Trong 541 UAV được Iran triển khai, có 506 chiếc bị đánh chặn và 35 UAV lao xuống lãnh thổ UAE.
-
Iran tuyên bố bắn hạ 3 UAV tối tân của Israel
Hãng thông tấn Mehr đưa tin phòng không Iran đã bắn hạ 3 máy bay không người lái (UAV) Hermes 900 của không quân Israel tại khu vực Ahvaz, Khamaneh và Tabriz hôm 28/2.
Hình ảnh được công bố sau đó cho thấy các mảnh vỡ của phi cơ mang số hiệu 935, từng xuất hiện trong chuyến thăm của tư lệnh IDF đến đơn vị vận hành sau xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025.
UAV Hermes 900 có sải cánh 15 m, khối lượng 970 kg, tải trọng 300 kg, đạt trần bay tối đa 9.100 m và có thể làm nhiệm vụ liên tục trong hơn 30 giờ. Phi cơ có thể đạt tốc độ tối đa 220 km/h, nhưng thường chỉ bay hành trình ở tốc độ 110 km/h. Mỗi chiếc có giá xuất xưởng khoảng 6 triệu USD, được đánh giá là một trong những dòng UAV hiện đại nhất trong biên chế Israel hiện nay.
Máy bay có thể mang cảm biến quang - điện và hồng ngoại, radar khẩu độ tổng hợp có khả năng phát hiện mục tiêu đang di chuyển, thiết bị tình báo điện tử và liên lạc, tổ hợp tác chiến điện tử. Tính năng kỹ chiến thuật này khiến Hermes 900 được xếp vào dòng UAV hoạt động ở độ cao trung bình và dự trữ hành trình dài (MALE).
-
Phòng không Israel để lọt tên lửa Iran, ít nhất 8 người chết
Tên lửa đạn đạo Iran đánh trúng khu dân cư ở thành phố Beit Shemesh thuộc quận Jerusalem, gây thiệt hại nặng nề cho hầm trú ẩn công cộng và các ngôi nhà xung quanh.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 8 thi thể tại hiện trường. Hơn 20 người đã được đưa tới bệnh viện điều trị, trong đó hai trường hợp bị thương nghiêm trọng.
IDF đã mở cuộc điều tra lý do lưới phòng không để lọt quả đạn của Iran.
-
Iran phủ nhận cáo buộc tấn công các nước Arab
Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani cho biết những căn cứ quân sự mà nước này nhắm mục tiêu "không phải lãnh thổ của các nước trong khu vực, mà là của Mỹ".
Ông khẳng định Iran không có ý định tấn công các nước trong khu vực. "Chúng tôi đã nói với Mỹ thông qua đại sứ quán Thụy Sĩ rằng 'nếu các vị tấn công, chúng tôi sẽ đáp trả vào căn cứ của các vị'. Chúng tôi đã chịu nhiều thương vong trong cuộc chiến trước, nhưng hôm qua số người hy sinh của chúng tôi rất ít. Lực lượng vũ trang với kinh nghiệm từ cuộc chiến trước đang kiểm soát được tình hình", ông Larijani cho hay.
Chiến dịch trả đũa của Iran từ ngày 28/2 đã gây thiệt hại cho nhiều căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh, cũng như cơ sở hạ tầng dân sự ở Vùng Vịnh.
-
Quan chức Israel: Iran là mối đe dọa với cả Israel và các nước Arab
"Iran không chỉ là mối đe dọa đối với Israel, mà còn với khu vực và toàn thế giới", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein tuyên bố khi được hỏi về phản ứng của Tel Aviv khi các nước Arab ở Vùng Vịnh bị Tehran tấn công.
"Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể nhằm đạt được mục tiêu chiến dịch và hành động này đang được thực hiện song hành cùng những người bạn Mỹ. Cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì sự lãnh đạo của ông ấy và việc cùng nhau hợp tác để đạt được những mục tiêu này", ông Marmorstein nói khi được hỏi liệu Israel đang làm gì để hỗ trợ các nước Arab bị ảnh hưởng.
Quan chức Israel cáo buộc Iran đang "cố tình nhắm mục tiêu vào thường dân" trong các cuộc tấn công trả đũa, khẳng định Israel "không có mâu thuẫn gì với người dân Iran và mâu thuẫn duy nhất là với chế độ Iran".
-
Iran mở đợt tấn công mới
"Cách đây ít phút, làn sóng thứ 7 và thứ 8 của Chiến dịch Lời hứa Trung thực 4 nhằm vào kẻ thù đã được triển khai trên quy mô lớn", Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, song không nêu mục tiêu cụ thể.
Nhiều cột khói bốc lên từ một khu vực gần cảng Abu Dhabi sau khi những tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời thành phố. Chưa rõ loại vũ khí nào đã tấn công khu vực này. Theo CNN, người dân đã nghe thấy tiếng máy bay trên không.
-
Biểu tình phản chiến tại Hy Lạp
Khoảng 1.300 người đã tuần hành tới các đại sứ quán Mỹ, Israel tại thủ đô Athens của Hy Lạp để phản đối các cuộc không kích nhằm vào Iran. Họ giơ biểu ngữ với các khẩu hiệu như "Hãy buông Iran ra" và "Đóng cửa căn cứ Souda". Xe cảnh sát đã chặn bên ngoài các đại sứ quán.
Hy Lạp hôm 28/2 tăng cường an ninh tại căn cứ hải quân Souda trên đảo Crete, cơ sở chiến lược của Mỹ ở phía đông Địa Trung Hải.
-
Iran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo
IDF cho biết tốc độ sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran có xu hướng tăng trong những tháng gần đây và hiện nước này sở hữu khoảng 2.500 quả đạn.
"Một đất nước có ý định tiêu diệt Israel sở hữu tên lửa là mối đe dọa hiện hữu", IDF tuyên bố, đồng thời khẳng định sẽ không cho phép Iran khôi phục năng lực quân sự. Họ thêm rằng sẽ tiếp tục hành động để loại bỏ mọi mối đe dọa đối với công dân Israel "dù ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào".
Trong những tháng gần đây, quân đội Israel cho biết Iran đã đầu tư đáng kể vào việc khôi phục năng lực sản xuất tên lửa với việc chế tạo hàng chục chiếc mỗi tháng.
Trước xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025, IDF tuyên bố Iran đang nỗ lực đẩy nhanh đáng kể tốc độ sản xuất tên lửa đạn đạo và tăng kho dự trữ từ khoảng 3.000 lên 8.000 trong vòng hai năm. Trong xung đột, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa vào Israel. Quân đội Israel thông báo đã phá hủy hàng trăm tên lửa trong các cuộc tấn công và ngăn chặn Tehran sở hữu thêm 1.500 tên lửa bằng cách nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng sản xuất.
-
Hơn 150 tàu hàng kẹt ở hai phía eo biển Hormuz
Dữ liệu theo dõi hàng hải dân sự cho thấy ít nhất 150 tàu thương mại, gồm tàu chở dầu thô và tàu chở khí hóa lỏng (LNG), đã thả neo ở hai đầu eo biển Hormuz, vốn là tuyến vận chuyển dầu mỏ huyết mạch của thế giới.