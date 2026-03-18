Iran phóng đạn chùm báo thù vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

Iran khai hỏa loạt tên lửa, trong đó có loại mang đầu đạn chùm, để đáp trả vụ Israel hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm nay dẫn thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết lực lượng này đã tiến hành đợt tập kích thứ 61 trong khuôn khổ chiến dịch trả đũa mang tên "Lời hứa Đích thực 4", nhằm đáp trả vụ Israel hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani và những người liên quan.

Video do đài Kan của Israel công bố cho thấy những vệt sáng được cho là đạn con tách từ tên lửa Iran đang lao xuống miền trung nước này.

Khoảnh khắc loạt đạn con của Iran lao xuống miền trung Israel trong video đăng ngày 18/3. Video: Kan

Theo IRGC, thành phố Tel Aviv ở miền trung Israel đã bị nhắm mục tiêu bằng loạt tên lửa, trong đó có mẫu Khoramshahr-4 và Qadr "mang nhiều đầu đạn", cũng như Emad và Kheibar Shekan. Đài truyền hình nhà nước Iran sau đó cũng thông báo về đòn tấn công sử dụng tên lửa mang đầu đạn chùm nhằm vào Tel Aviv.

Tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami cùng ngày tuyên bố nước này sẽ báo thù cho cái chết của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và những người khác, nhấn mạnh đòn đáp trả sẽ "mang tính quyết định và khiến đối phương phải hối tiếc".

Tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump về "bất ngờ" từ Tehran. Ông khẳng định động thái trả đũa của lực lượng vũ trang Iran sẽ có "sức tàn phá lớn hơn những gì đối phương đã làm và có thể tưởng tượng".

Sardar Mousavi, chỉ huy lực lượng không quân của IRGC, cũng cảnh báo rằng "bầu trời của đối phương sẽ trở nên ngoạn mục hơn vào tối nay".

Theo đài CNN, những địa điểm trúng đòn gồm một ga tàu tại thành phố Tel Aviv và các đô thị Petah Tikva, Rosh HaAyin và Kafr Qasim gần đó. Lực lượng ứng phó khẩn cấp Israel cho biết hai người đã thiệt mạng sau cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo từ Iran.

Thành phố Tel Aviv nằm ở miền trung Israel, đóng vai trò trung tâm kinh tế - công nghệ ở nước này.

Loạt tên lửa được phóng đi trong đợt tập kích thứ 61 của Iran trong video đăng hôm 18/3. Video: Tasnim

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 17/3 tuyên bố đã thực hiện đòn không kích ban đêm nhằm vào ông Larijani. IDF cũng khẳng định đã hạ sát ông Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, cùng phó tướng và một số thành viên cấp cao.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran sau đó xác nhận ông Larijani cùng con trai và các cận vệ đã thiệt mạng.

Ông Larijani là quan chức an ninh quốc gia hàng đầu Iran, cũng là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong bộ máy lãnh đạo nước này. Ông từng là chỉ huy IRGC, sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội trước khi trở thành thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia.

Trong những tuần trước khi chiến sự nổ ra, ông Larijani phụ trách điều hành hoạt động thường nhật của chính quyền và tham gia đàm phán với phương Tây.

Loạt đạn con từ tên lửa Iran lao xuống thành phố Netanya ở Israel hôm 18/3. Ảnh: AFP

Giới chức Israel cho biết đạn chùm của Iran có thể rải hàng chục đạn con, mỗi quả chứa vài kg thuốc nổ, trong bán kính khoảng 10 km. Một quan chức quốc phòng Israel thừa nhận dù nỗ lực đánh chặn có hiệu quả, phòng không nước này vẫn gặp rất nhiều thách thức và không thể bảo vệ kín kẽ tất cả khu vực.

"Tên lửa mang đầu đạn chùm đang đặt ra thách thức mới cho phòng không Israel, khi họ không thể chặn được đạn con với kích thước nhỏ trong thời gian ngắn. Đó là một trong những cơ chế để vượt qua hệ thống phòng thủ hiện đại", Tal Inbar, chuyên gia tên lửa đang làm cố vấn cho các công ty quốc phòng Israel, cho biết.

Phạm Giang (Theo Times of Israel, Reuters, Tasnim)