Iran thông báo khai hỏa loạt tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Israel, trong đó lần đầu sử dụng mẫu Sejjil kể từ khi xung đột bùng phát.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay thông báo đã tiến hành đợt tập kích thứ 54 trong khuôn khổ chiến dịch trả đũa Mỹ - Israel mang tên "Lời hứa Đích thực 4", sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo như dòng Khorramshahr mang đầu đạn nặng hai tấn, Kheibar Shekan, Qadr và Emad.

Đợt tấn công cũng đánh dấu lần đầu "tên lửa chiến lược sử dụng nhiên liệu rắn Sejjil" được Iran khai hỏa kể từ đầu xung đột. IRGC tuyên bố quả đạn Sejjil đã nhắm mục tiêu vào "trung tâm chỉ huy liên quan đến hoạt động của không quân Israel".

Iran lần đầu phóng tên lửa siêu nặng trong chiến dịch trả đũa Mỹ - Israel Loạt tên lửa được Iran phóng trong đợt tập kích trả đũa thứ 54 hôm 15/3. Video: Tasnim

Lực lượng này khẳng định các hạ tầng quan trọng liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng và quân đội Israel, cũng như điểm tập kết của binh sĩ đối phương, đã trúng đòn tập kích.

Quân đội Iran cũng tuyên bố phóng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào đơn vị cảnh sát "Lahav 433" và trung tâm liên lạc vệ tinh "Gilat Defence" ở Israel. Nhóm vũ trang Hezbollah, đồng minh của Iran tại Lebanon, thông báo đã nhắm mục tiêu căn cứ không quân Palmachim ở phía nam thành phố Tel Aviv, miền trung Israel, bằng một "tên lửa tiên tiến".

Báo Times of Israel cho biết Iran đã tiến hành 7 đợt phóng tên lửa trong ngày, đợt tấn công mới nhất đã khiến hai người bị thương ở miền trung đất nước. Theo hãng thông tấn Reuters, mảnh vỡ từ tên lửa Iran đã rơi trúng một tòa nhà dân sự do lãnh sự quán Mỹ sử dụng tại Israel, nhiều khả năng là nơi ở của nhân viên ngoại giao.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày thông báo mở các cuộc tập kích quy mô lớn mới nhằm vào miền tây Iran. Truyền thông nhà nước và chính phủ Lebanon cho biết các cuộc không kích trong đêm của Israel đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Mỹ, cho rằng dòng Sejjil được Iran phát triển từ những năm 1990 dựa trên nền tảng của các dự án trước đó, cụ thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Zelzal.

Giới chuyên gia phương Tây ước tính Sejjil có chiều dài 18 m, đường kính 1,25 m và khối lượng phóng 22,5-23 tấn, khiến nó được gọi là "tên lửa siêu nặng". Mỗi quả Sejjil có thể mang đầu đạn nổ mạnh nặng 500-1.500 kg, đạt tầm bắn 2.000-2.500 km.

"Sejjil là tên lửa nhiên liệu rắn đạt tầm bắn xa nhất của Iran", chuyên gia Fabian Hinz của CSIS cho hay.

Vụ phóng tên lửa Sejjil trong bức ảnh đăng hồi tháng 6/2025. Ảnh: Tasnim

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước khẳng định 80% năng lực phóng tên lửa của Iran đã bị xóa sổ, trong khi IDF cũng tuyên bố đã phá hủy hơn 300 bệ phóng tên lửa của đối phương kể từ đầu xung đột.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo các đợt tấn công ban đầu của Iran có thể chỉ sử dụng tên lửa đạn đạo đời cũ, nhằm kéo giãn lưới phòng không đối phương, buộc Mỹ - Israel và đồng minh tiêu hao lượng lớn tên lửa đắt tiền để đối phó. Những vũ khí hiện đại hơn có thể được triển khai ngay khi lưới phòng thủ Mỹ và đồng minh xuất hiện lỗ hổng.

Theo các cuộc họp kín giữa quan chức quốc phòng với quốc hội Mỹ tuần trước, Iran vẫn có thể còn tới 50% kho tên lửa và bệ phóng được cất giấu trong các hầm ngầm.

Hai quan chức cấp cao Mỹ nói với New York Times rằng Iran "đang cất giữ nhiều tên lửa để tấn công các mục tiêu quan trọng như radar Mỹ", đồng thời thừa nhận Lầu Năm Góc "không nắm được đầy đủ" về các địa điểm phóng tên lửa của đối phương.

Phạm Giang (Theo AFP, Tasnim, Times of Israel)