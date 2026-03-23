Iran dọa rải thủy lôi phong tỏa vịnh Ba Tư

Hội đồng Quốc phòng Iran cảnh báo về khả năng rải thủy lôi trên toàn bộ vịnh Ba Tư nếu đối phương tấn công duyên hải nước này.

"Nếu có bất kỳ âm mưu nào nhằm tấn công bờ biển và các đảo của Iran, mọi tuyến đường tiếp cận và giao thông ở vịnh Ba Tư, cũng như bờ biển trong khu vực sẽ bị rải đầy thủy lôi các loại", Hội đồng Quốc phòng Iran hôm nay ra tuyên bố cho biết.

Cơ quan này cảnh báo phương án trả đũa bằng thủy lôi sẽ "khóa chặt vịnh Ba Tư", kêu gọi các nước khu vực thuyết phục Mỹ từ bỏ ý định đổ quân lên những cứ điểm chiến lược trên eo biển Hormuz. "Cách duy nhất để những nước không thù địch có thể di chuyển qua eo biển Hormuz là hợp tác với Iran. Mọi hậu quả sẽ do phe gây hấn chịu trách nhiệm", Hội đồng Quốc phòng Iran cho hay.

Xuồng cao tốc của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran mang 4 quả thủy lôi trong một cuộc diễn tập trên eo biển Hormuz. Ảnh: Telegraph

Hội đồng Quốc phòng Iran nhắc lại rằng trong thập niên 1980, hơn 100 tàu quét mìn của các nước đã gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực rà phá lượng nhỏ thủy lôi được triển khai. Cơ quan này cảnh báo rằng quy mô và mức độ phức tạp của chiến dịch rải thủy lôi trên vịnh Ba Tư giờ đây sẽ vượt xa quá khứ.

Hội đồng Quốc phòng Iran là cơ quan an ninh quân sự cấp cao, chịu trách nhiệm hoạch định chính sách quốc phòng và điều phối toàn bộ nguồn lực liên quan. Cơ quan này cũng đóng vai trò trung tâm về ra quyết định chiến lược và triển khai các kế hoạch phòng thủ Iran.

Đây là lần đầu Iran dọa rải thủy lôi trên vịnh Ba Tư, tuyến hàng hải huyết mạch dầu mỏ của thế giới nằm giữa các nước vùng Vịnh và nối ra biển Arab thông qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump đêm 21/3 cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ tấn công và xóa sổ các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất, nếu Tehran không mở cửa eo biển Hormuz và ngừng đe dọa tàu thuyền đi qua đây trong vòng 48 giờ. Tối hậu thư của ông Trump có hạn chót là 23h44 ngày 23/3 (11h44 sáng 24/3 giờ Hà Nội).

Quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz và xóa sổ hạ tầng năng lượng trên toàn khu vực để đáp trả nếu điều này xảy ra.

Vị trí vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Thủy lôi là một trong những vũ khí đơn giản nhất nhưng có sức tàn phá khủng khiếp nhất mà hải quân Mỹ từng đối mặt, làm hư hại nhiều tàu chiến hơn bất kỳ phương thức tấn công nào khác kể từ Thế chiến II, theo báo cáo của Viện Hải quân Mỹ.

Điểm hẹp nhất trên eo biển Hormuz chỉ rộng gần 34 km, luồng hàng hải để tàu đi qua càng hẹp hơn, khiến nguy cơ từ thủy lôi trên biển trở nên nghiêm trọng. Tàu thuyền qua đây gần như không có nhiều không gian để cơ động và khả năng va phải các thiết bị nổ này cao hơn.

Thanh Danh (Theo CNN, AP, WANA)