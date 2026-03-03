UAV tập kích đại sứ quán Mỹ tại Arab Saudi

-
Ông Trump: Mỹ có kho vũ khí đủ để thành công
Tổng thống Trump khẳng định Mỹ có nguồn cung vũ khí tốt nhưng "chưa đạt mức kỳ vọng", ám chỉ nguy cơ thiếu hụt những loại vũ khí hiện đại và cấp cao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ đang sở hữu đủ vũ khí "cấp trung bình trở lên".
"Các cuộc chiến có thể kéo dài 'vô tận' và vẫn rất thành công chỉ với những loại khí tài này, vốn vượt trội hơn cả những vũ khí tốt nhất của các nước khác", ông viết trên mạng xã hội.
-
Mỹ tuyên bố phá hủy cơ sở chỉ huy của IRGC
"Lực lượng Mỹ đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của IRGC, cũng như trận địa phòng không, địa điểm phóng tên lửa và UAV, sân bay quân sự trong chiến dịch", CENTCOM cho hay.
-
Iran nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Mỹ ở Bahrain
IRGC tuyên bố tấn công "quy mô lớn" bằng 20 UAV và 3 tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ ở khu vực Sheikh Isa thuộc Bahrain sáng nay, phá hủy tòa nhà chỉ huy, trụ sở chính của căn cứ và đốt cháy các bể chứa nhiên liệu.
Bahrain chưa bình luận về thông tin.
-
Hezbollah tuyên bố tấn công căn cứ không quân Israel
Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon thông báo đã phát động cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào căn cứ không quân Ramat David ở miền bắc Israel, với mục tiêu là các trạm radar và sở chỉ huy.
Hezbollah nói mục đích là "trả đũa các cuộc tấn công gây chết người của Israel vào Lebanon".
-
Biểu tình ở Mỹ phản đối chiến dịch tập kích Iran
Hàng nghìn người tham gia biểu tình ôn hòa trên khắp nước Mỹ trong ngày 2/3 để phản đối chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Tại Boston, người dân xuống đường bất chấp thời tiết giá lạnh. Một người biểu tình đã phát biểu trước đám đông, bày tỏ phản đối kịch liệt đối với "những cuộc chiến phi nghĩa, vô đạo đức, nguy hiểm và không có hồi kết này".
Tại New York, nhóm người biểu tình tập trung ở Manhattan trước khi tuần hành qua các tuyến phố. Họ giơ cao biểu ngữ, áp phích và hô vang khẩu hiệu "hãy dừng mọi chuyện ở Iran ngay lập tức".
Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở thành phố Chicago, Portland ở bang Oregon và Madison ở Wisconsin.
-
Kuwait tuyên bố đánh chặn 178 tên lửa đạn đạo
Hãng thông tấn nhà nước Kuwait KWA dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng cho hay mạng lưới phòng không nước này đã đánh chặn 178 tên lửa đạn đạo và 384 UAV kể từ khi xung đột bùng phát.
27 binh sĩ Kuwait đã bị thương, đang được điều trị và trong tình trạng ổn định.
-
Ông Netanyahu: Chiến dịch sẽ kết thúc nhanh chóng
"Tôi nghe người ta nói rằng sẽ có cuộc chiến không hồi kết ở đây. Điều đó sẽ không xảy ra vì Iran đang ở thời điểm yếu nhất. Đây sẽ là chiến dịch nhanh chóng và dứt điểm", Thủ tướng Netanyahu cho hay.
Ông Netanyahu nói chiến dịch của Mỹ và Israel sẽ tạo điều kiện thay đổi chế độ ở Iran. Ông cáo buộc "95% các vấn đề ở Trung Đông là do Iran gây ra" và sự thay đổi ở nước này sẽ dẫn đến hàng loạt thỏa thuận hòa bình giữa Israel với những quốc gia Arab. Ông khẳng định chiến dịch chung sẽ "mở ra kỷ nguyên hòa bình mà chúng ta chưa từng mơ tới".
Lãnh đạo Israel dành phần lớn thời gian cuộc phỏng vấn để ca ngợi Tổng thống Trump. "Ông ấy là lãnh đạo mạnh mẽ nhất thế giới, đang làm những gì bản thân cho là đúng đắn cho nước Mỹ, cho các thế hệ tương lai", ông nói.
-
Mỹ có thể đã tốn gần 800 triệu USD trong ngày mở đầu chiến dịch
Hãng thông tấn Anadolou ước tính Mỹ đã chi khoảng 779 triệu USD trong 24 giờ đầu của chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng. Công tác chuẩn bị trước khi tấn công, gồm điều động máy bay, triển khai hơn 10 tàu hải quân và huy động các nguồn lực trong khu vực, có thể tốn thêm khoảng 630 triệu USD.
Theo Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS), chi phí để vận hành một nhóm tác chiến tàu sân bay như USS Gerald R. Ford là khoảng 6,5 triệu USD mỗi ngày. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng lo ngại lớn nhất với quân đội Mỹ hiện nay không nằm ở khả năng duy trì tài chính mà là bảo đảm kho vũ khí dự trữ cho chiến dịch.
-
Ông Netanyahu nêu lý do tập kích Iran
"Lý do phải hành động ngay lúc này là vì họ không rút ra bài học sau khi chúng tôi đánh trúng các cơ sở hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo. Họ là những người không thể thay đổi và cuồng tín với mục tiêu hủy diệt nước Mỹ", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với Fox News.
Ông Netanyahu thêm rằng Iran đã bắt đầu xây dựng các cơ sở mới, có thể khiến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này "trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công" chỉ trong vòng vài tháng tới. "Nếu không hành động bây giờ, sẽ không còn cơ hội để làm điều đó nữa", ông nói.
-
Iran tuyên bố tấn công lực lượng Mỹ ở Dubai
IRGC cho biết hải quân Iran đã thực hiện "cuộc tấn công hiệp đồng bằng máy bay không người lái và tên lửa" nhắm vào lực lượng Mỹ tại Dubai, UAE.
IRGC cũng xác nhận tập kích căn cứ Arifjan ở Kuwait bằng UAV.