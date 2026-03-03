UAV tập kích đại sứ quán Mỹ tại Arab Saudi

Ông Netanyahu: Chiến dịch sẽ kết thúc nhanh chóng

"Tôi nghe người ta nói rằng sẽ có cuộc chiến không hồi kết ở đây. Điều đó sẽ không xảy ra vì Iran đang ở thời điểm yếu nhất. Đây sẽ là chiến dịch nhanh chóng và dứt điểm", Thủ tướng Netanyahu cho hay.

Ông Netanyahu nói chiến dịch của Mỹ và Israel sẽ tạo điều kiện thay đổi chế độ ở Iran. Ông cáo buộc "95% các vấn đề ở Trung Đông là do Iran gây ra" và sự thay đổi ở nước này sẽ dẫn đến hàng loạt thỏa thuận hòa bình giữa Israel với những quốc gia Arab. Ông khẳng định chiến dịch chung sẽ "mở ra kỷ nguyên hòa bình mà chúng ta chưa từng mơ tới".

Lãnh đạo Israel dành phần lớn thời gian cuộc phỏng vấn để ca ngợi Tổng thống Trump. "Ông ấy là lãnh đạo mạnh mẽ nhất thế giới, đang làm những gì bản thân cho là đúng đắn cho nước Mỹ, cho các thế hệ tương lai", ông nói.