Thứ ba, 3/3/2026, 05:58 (GMT+7)

UAV tập kích đại sứ quán Mỹ tại Arab Saudi

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh bị tấn công bằng hai máy bay không người lái, dẫn tới đám cháy và thiệt hại nhỏ cho tòa nhà.

- Iran mở rộng tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu Mỹ ở Vùng Vịnh trong ngày 2/3 và 3/3. UAE và Arab Saudi ghi nhận những đợt tập kích tên lửa và UAV.

- Giao tranh lan rộng sang Lebanon, khi nhóm Hezbollah tại nước này giao tranh với Israel.

- Iran đe dọa tấn công tàu dầu qua eo biển Hormuz.

- Ông Trump tuyên bố chiến dịch có thể kéo dài 4-5 tuần.

- Thiệt hại về người trong xung đột: Iran (hơn 500 người), Mỹ (6 người), Israel (11 người), Lebanon (13 người), các nước Vùng Vịnh (8 người).

  • Ông Trump: Mỹ có kho vũ khí đủ để thành công

    Tổng thống Trump khẳng định Mỹ có nguồn cung vũ khí tốt nhưng "chưa đạt mức kỳ vọng", ám chỉ nguy cơ thiếu hụt những loại vũ khí hiện đại và cấp cao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ đang sở hữu đủ vũ khí "cấp trung bình trở lên".

    "Các cuộc chiến có thể kéo dài 'vô tận' và vẫn rất thành công chỉ với những loại khí tài này, vốn vượt trội hơn cả những vũ khí tốt nhất của các nước khác", ông viết trên mạng xã hội.

    AP26061647828842-7303-1772516333.jpg

    Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 2/3. Ảnh: AP

  • Mỹ tuyên bố phá hủy cơ sở chỉ huy của IRGC

    "Lực lượng Mỹ đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của IRGC, cũng như trận địa phòng không, địa điểm phóng tên lửa và UAV, sân bay quân sự trong chiến dịch", CENTCOM cho hay.

  • Iran nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Mỹ ở Bahrain

    IRGC tuyên bố tấn công "quy mô lớn" bằng 20 UAV và 3 tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ ở khu vực Sheikh Isa thuộc Bahrain sáng nay, phá hủy tòa nhà chỉ huy, trụ sở chính của căn cứ và đốt cháy các bể chứa nhiên liệu.

    Bahrain chưa bình luận về thông tin.

  • Hezbollah tuyên bố tấn công căn cứ không quân Israel

    Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon thông báo đã phát động cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào căn cứ không quân Ramat David ở miền bắc Israel, với mục tiêu là các trạm radar và sở chỉ huy.

    Hezbollah nói mục đích là "trả đũa các cuộc tấn công gây chết người của Israel vào Lebanon".

    7ed4d79392e2a78ec707de765f8bc7-9186-9735

    Vị trí căn cứ Ramat David. Đồ họa: AFP

  • Biểu tình ở Mỹ phản đối chiến dịch tập kích Iran 

    Hàng nghìn người tham gia biểu tình ôn hòa trên khắp nước Mỹ trong ngày 2/3 để phản đối chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

    Tại Boston, người dân xuống đường bất chấp thời tiết giá lạnh. Một người biểu tình đã phát biểu trước đám đông, bày tỏ phản đối kịch liệt đối với "những cuộc chiến phi nghĩa, vô đạo đức, nguy hiểm và không có hồi kết này".

    Tại New York, nhóm người biểu tình tập trung ở Manhattan trước khi tuần hành qua các tuyến phố. Họ giơ cao biểu ngữ, áp phích và hô vang khẩu hiệu "hãy dừng mọi chuyện ở Iran ngay lập tức".

    Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở thành phố Chicago, Portland ở bang Oregon và Madison ở Wisconsin.

    AFP-20260303-AA-03032026-26792-4577-1650

    Tuần hành phản đối chiến dịch tập kích Iran ở New York, Mỹ ngày 2/3. Ảnh: AFP

  • Kuwait tuyên bố đánh chặn 178 tên lửa đạn đạo

    Hãng thông tấn nhà nước Kuwait KWA dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng cho hay mạng lưới phòng không nước này đã đánh chặn 178 tên lửa đạn đạo và 384 UAV kể từ khi xung đột bùng phát.

    27 binh sĩ Kuwait đã bị thương, đang được điều trị và trong tình trạng ổn định.

  • Ông Netanyahu: Chiến dịch sẽ kết thúc nhanh chóng

    "Tôi nghe người ta nói rằng sẽ có cuộc chiến không hồi kết ở đây. Điều đó sẽ không xảy ra vì Iran đang ở thời điểm yếu nhất. Đây sẽ là chiến dịch nhanh chóng và dứt điểm", Thủ tướng Netanyahu cho hay.

    Ông Netanyahu nói chiến dịch của Mỹ và Israel sẽ tạo điều kiện thay đổi chế độ ở Iran. Ông cáo buộc "95% các vấn đề ở Trung Đông là do Iran gây ra" và sự thay đổi ở nước này sẽ dẫn đến hàng loạt thỏa thuận hòa bình giữa Israel với những quốc gia Arab. Ông khẳng định chiến dịch chung sẽ "mở ra kỷ nguyên hòa bình mà chúng ta chưa từng mơ tới".

    Lãnh đạo Israel dành phần lớn thời gian cuộc phỏng vấn để ca ngợi Tổng thống Trump. "Ông ấy là lãnh đạo mạnh mẽ nhất thế giới, đang làm những gì bản thân cho là đúng đắn cho nước Mỹ, cho các thế hệ tương lai", ông nói.

  • Mỹ có thể đã tốn gần 800 triệu USD trong ngày mở đầu chiến dịch

    Hãng thông tấn Anadolou ước tính Mỹ đã chi khoảng 779 triệu USD trong 24 giờ đầu của chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng. Công tác chuẩn bị trước khi tấn công, gồm điều động máy bay, triển khai hơn 10 tàu hải quân và huy động các nguồn lực trong khu vực, có thể tốn thêm khoảng 630 triệu USD.

    Theo Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS), chi phí để vận hành một nhóm tác chiến tàu sân bay như USS Gerald R. Ford là khoảng 6,5 triệu USD mỗi ngày. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng lo ngại lớn nhất với quân đội Mỹ hiện nay không nằm ở khả năng duy trì tài chính mà là bảo đảm kho vũ khí dự trữ cho chiến dịch.

    AFP-20260301-99G69Z7-v1-HighRe-3386-5790

    Tiêm kích F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong chiến dịch Cơn Thịnh nộ Kinh hoàng ngày 28/2. Ảnh: AFP

  • Ông Netanyahu nêu lý do tập kích Iran

    "Lý do phải hành động ngay lúc này là vì họ không rút ra bài học sau khi chúng tôi đánh trúng các cơ sở hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo. Họ là những người không thể thay đổi và cuồng tín với mục tiêu hủy diệt nước Mỹ", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với Fox News.

    screenshot-2026-02-28-123048-j-6472-2352

    Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu về cuộc tập kích Iran ngày 28/2. Ảnh: Times of Israel

    Ông Netanyahu thêm rằng Iran đã bắt đầu xây dựng các cơ sở mới, có thể khiến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này "trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công" chỉ trong vòng vài tháng tới. "Nếu không hành động bây giờ, sẽ không còn cơ hội để làm điều đó nữa", ông nói.

  • Iran tuyên bố tấn công lực lượng Mỹ ở Dubai

    IRGC cho biết hải quân Iran đã thực hiện "cuộc tấn công hiệp đồng bằng máy bay không người lái và tên lửa" nhắm vào lực lượng Mỹ tại Dubai, UAE.

    IRGC cũng xác nhận tập kích căn cứ Arifjan ở Kuwait bằng UAV.

    AP26061605179943-1784-1772503677.jpg

    Khói đen bốc lên từ cảng Jebel Ali ở Dubai ngày 1/3. Ảnh: Planet Labs

