Iran tuyên bố bắn trúng chiến đấu cơ F/A-18 Mỹ và công bố video chứng minh, trong khi quân đội Mỹ gọi đây là "tin giả".

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 25/3 thông báo một hệ thống phòng không tiên tiến đã "khai hỏa và bắn trúng tiêm kích F/A-18 Mỹ" trên bầu trời thành phố Chabahar. Lực lượng này tuyên bố phi cơ rơi xuống Ấn Độ Dương, nhấn mạnh đây là "tiêm kích chiến lược thứ 4 của Mỹ bị bắn rơi" kể từ khi xung đột bùng phát.

Video do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy tên lửa phòng không lao về phía tiêm kích đang lượn trên bầu trời và phát nổ gần mục tiêu, dường như do ngòi nổ cận đích được kích hoạt.

Iran công bố video tên lửa 'bắn trúng tiêm kích Mỹ' Khoảnh khắc phòng không Iran nhắm bắn "tiêm kích F/A-18 Mỹ" trong video đăng ngày 25/3. Video: Tasnim, Clash Report

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, phủ nhận thông tin chiến đấu cơ F/A-18 nước này bị bắn trúng. "Đây là tin giả. Sự thật: Chưa có tiêm kích Mỹ nào bị Iran bắn rơi", cơ quan này nhấn mạnh.

OSINTWarfare, tài khoản mạng xã hội chuyên thu thập dữ liệu tình báo nguồn mở, nhận định chiếc F/A-18 Mỹ có thể đã bị hư hại do trúng mảnh văng từ tên lửa Iran.

Iran đã nhiều lần tuyên bố tập kích máy bay quân sự Mỹ kể từ đầu xung đột.

Một trong những sự việc gây chú ý nhất xảy ra ngày 20/3, khi CENTCOM thông báo một tiêm kích tàng hình F-35A Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp sau khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên bầu trời Iran, nhưng không nêu nguyên nhân cụ thể.

IRGC sau đó công bố video cảm biến hồng ngoại đang bám bắt chiếc F-35, trước khi tên lửa phòng không phát nổ ở khoảng cách gần, khiến nó hư hại.

Tạp chí Air & Space Forces của Mỹ hôm 22/3 dẫn nguồn thạo tin cho biết sự việc đã khiến chiếc F-35A hỏng nặng, phi công cũng bị thương do trúng mảnh văng. Tạp chí này ước tính khoảng 20 máy bay Mỹ đã bị hư hỏng hoặc phá hủy hoàn toàn sau gần 4 tuần chiến sự, trong đó có 3 tiêm kích đa năng F-15E bị Kuwait bắn nhầm.

Tiêm kích Super Hornet cất cánh tàu sân bay USS Abraham Lincoln để tham gia chiến dịch tập kích Iran hôm 3/3. Ảnh: US Navy

Giới quan sát nhận định không quân Mỹ sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn sau khi di chuyển xa hơn về phía đông và thâm nhập sâu vào không phận Iran. Đây là khu vực tập trung những hệ thống phòng không di động của Tehran, vốn rất khó bị phát hiện và tiêu diệt.

"Các tổ hợp phòng không di động thường được ngụy trang kỹ, chỉ xuất hiện khi sẵn sàng khai hỏa và nhanh chóng sơ tán sau khi phóng đạn. Chúng sẽ tiếp tục là mối đe dọa trên chiến trường rất lâu sau khi các tổ hợp phòng không cố định bị phá hủy", Debanish Achom, biên tập viên đài NDTV của Ấn Độ, nêu quan điểm.

Phạm Giang (Theo Tasnim, War Zone, Air & Space Forces)