Vệ binh Iran công bố video tên lửa phát nổ gần tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ, khiến nó bị hư hại nghiêm trọng.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay công bố video từ cảm biến hồng ngoại đang bám bắt phi cơ có hình dạng giống tiêm kích tàng hình F-35. Vài giây sau, một quả đạn lao tới và phát nổ, khiến máy bay hư hại và để lại vệt khói hoặc nhiên liệu kéo dài phía sau.

IRGC cho biết sự việc xảy ra rạng sáng 19/3, khẳng định chiến đấu cơ F-35 Mỹ đã "trúng đòn và hư hỏng nặng". Lực lượng này không tiết lộ loại vũ khí đã khai hỏa.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về video.

Iran công bố video 'F-35 Mỹ trúng tên lửa' Máy bay nghi là tiêm kích F-35 trúng tên lửa trên bầu trời Iran. Video: IRGC

Hãng tin CNN trước đó dẫn lời hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết một tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân ở Trung Đông sau khi "trúng hỏa lực nghi của Iran".

Đại tá Tim Hawkins, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), xác nhận một chiếc F-35 hạ cánh khẩn khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên bầu trời Iran. "Máy bay tiếp đất an toàn và phi công trong tình trạng ổn định. Sự việc đang được điều tra", ông nói.

Chưa rõ phiên bản F-35, mỗi chiếc có giá 82-135 triệu USD tùy biến thể, và quân chủng vận hành phi cơ này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu Iran bắn trúng máy bay có người lái của Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2.

Thomas Newdick và Howard Altman, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, chỉ ra rằng các hệ thống phòng không Iran có thể dễ dàng ngụy trang và tiếp tục là mối đe dọa đáng kể. Trong khi đó, F-35 đối mặt với ngày càng nhiều rủi ro, đặc biệt khi làm nhiệm vụ tấn công trực tiếp và hoạt động sâu hơn trong vùng trời Iran.

"Bất chấp nỗ lực chế áp mà Mỹ và Israel đã thực hiện, Iran vẫn sở hữu các tổ hợp phòng không di động và những hệ thống này có thể xuất hiện bất cứ đâu, khiến phi công có rất ít thời gian để phản ứng", hai chuyên gia Mỹ nêu quan điểm.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, War Zone)