Iran cáo buộc Mỹ muốn 'chiếm đoạt dầu mỏ'

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ đang tìm cách chia rẽ nước này nhằm chiếm đoạt nguồn tài nguyên dầu mỏ của Tehran.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei trong cuộc họp báo hôm nay lên án chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran là "vi phạm mọi chuẩn mực và thông lệ quốc tế". Ông cáo buộc Mỹ đã phá hỏng tiến trình ngoại giao mà hai bên đã nỗ lực triển khai, do đó người dân Iran giờ đây "đồng lòng bảo vệ đất nước".

"Âm mưu của họ đã quá rõ ràng, ý đồ của họ cũng không khó để nhận ra. Họ muốn chia cắt đất nước chúng tôi để chiếm đoạt trái phép nguồn dầu mỏ dồi dào của Iran", ông Baghaei nói.

Ông đề cập đến tuyên bố gần đây của một số chính trị gia Mỹ cho rằng việc tiếp cận được nguồn dầu mỏ của Iran có thể giúp Washington kiểm soát phần lớn nguồn tài nguyên dầu mỏ toàn cầu.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tại cuộc họp báo ở Tehran tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Trước đó, thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, cho rằng nếu "chế độ Iran sụp đổ, chúng ta sẽ có một Trung Đông mới, và chúng ta sẽ kiếm được bộn tiền".

Thượng nghị sĩ Graham chỉ ra Venezuela và Iran nắm 31% trữ lượng dầu mỏ thế giới. "Mỹ sẽ có quan hệ đối tác với những bên nắm giữ lượng dầu mỏ này. Đây sẽ là cơn ác mộng của Trung Quốc. Đây là một khoản đầu tư hời", ông nói.

Iran tuần qua đã phóng loạt tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel và các nước Vùng Vịnh có lực lượng Mỹ hiện diện, gây thiệt hại cho quốc gia sở tại. Baghaei nhấn mạnh Iran kiên định duy trì quan hệ tốt đẹp và hữu nghị với các quốc gia láng giềng, nhưng có quyền tự vệ nếu lãnh thổ những nước này được dùng để phát động tấn công vào Iran.

Ông Baghaei bác bỏ thông tin Iran trong tuần trước đã phóng tên lửa về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Cyprus và Azerbaijan, cho rằng đây có thể là những cuộc tấn công "dàn dựng", nhằm gây chia rẽ Tehran với những nước này.

"Xuyên suốt lịch sử, Iran đã là mồ chôn nhiều tham vọng, ảo tưởng của những kẻ ngoại bang", ông nói.

Chiến sự Iran đã bước sang ngày thứ 10 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc giao tranh đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Tình hình nguy cơ leo thang hơn nữa khi Mỹ và Israel mở rộng phạm vi tấn công từ mục tiêu chính trị và quân sự sang cơ sở công nghiệp dân sự Iran. Tehran cũng đáp trả tương ứng, khiến hàng loạt cơ sở hạ tầng dầu mỏ, năng lượng ở Trung Đông hứng thiệt hại.

Iran đã tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua, và tấn công khoảng 10 tàu hàng đi qua eo biển. Hoạt động quân sự khiến các hãng tàu gần như đã phải từ bỏ tuyến đường đi qua Hormuz, khiến giá dầu thế giới leo thang.

Loạt đòn tập kích qua lại trong chiến sự Iran. Bấm vào để xem chi tiết

Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva hôm nay cảnh báo về nguy cơ lạm phát toàn cầu, thêm rằng lời khuyên của bà cho giới lập chính sách là "hãy chuẩn bị cho những kịch bản tưởng chừng không thể xảy ra". Bộ trưởng Tài chính các nước G7 dự kiến họp cùng ngày để thảo luận khả năng phối hợp xả kho dự trữ dầu chiến lược.

Trong khi đó, Tổng thống Trump bác bỏ lo ngại, cho rằng chi phí dầu mỏ tăng cao là "cái giá rất nhỏ phải trả".

Như Tâm (Theo Al Jazeera, AFP, Reuters)