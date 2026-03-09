Ông Trump: 'Giá dầu tăng chỉ là cái giá nhỏ phải trả'

Ông Trump nói giá dầu tăng "chỉ là cái giá nhỏ phải trả" để đổi lấy hòa bình và sẽ giảm nhanh khi mối đe dọa từ Iran chấm dứt.

"Giá dầu tăng trong ngắn hạn là cái giá rất nhỏ phải trả cho sự an toàn và hòa bình của nước Mỹ cũng như thế giới. Giá dầu sẽ giảm nhanh khi mối đe dọa hạt nhân từ Iran bị loại bỏ hoàn toàn. Chỉ người ngốc mới nghĩ khác", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/3.

Tính đến sáng nay, giá dầu Brent đã tăng 15,5% và đạt mức 107,07 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 16,8%, lên 106,17 USD/thùng. Đây cũng là mức giá dầu cao chưa từng thấy từ khi chiến sự Ukraine bùng phát đầu năm 2022.

Quân đội Iran cùng ngày cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở dầu mỏ ở Trung Đông nếu Israel tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng nước này.

"Chúng tôi hy vọng chính phủ các quốc gia Hồi giáo sẽ cảnh báo Mỹ và Israel về những hành động hèn nhát, vô nhân đạo như vậy càng sớm càng tốt. Nếu không, biện pháp tương tự sẽ được thực hiện trong khu vực. Nếu các vị chịu được mức giá dầu hơn 200 USD mỗi thùng thì cứ tiếp tục cuộc chơi đi", Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung ương Iran, tuyên bố.

Người dân xếp hàng chờ mua xăng tại một cây xăng ở Dhaka, Banglades ngày 8/3. Ảnh: Reuters

Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2, Tehran đã cảnh báo tàu hàng không đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải hẹp vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu từ Vịnh Ba Tư đến Ấn Độ Dương và xa hơn.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 8/3 tuyên bố Tehran không hướng đến đạt lệnh ngừng bắn với Mỹ và Israel, nhấn mạnh rằng "những kẻ gây hấn" phải bị trừng phạt. "Nếu kẻ thù tấn công chúng tôi từ bất kỳ quốc gia nào, Tehran sẽ đáp trả dứt khoát", ông nói.

Xung đột có thể khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn thế giới phải đối mặt tình trạng giá nhiên liệu cao hơn trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, ngay cả khi chiến sự kết thúc nhanh chóng, do tình trạng cơ sở hạ tầng bị hư hại, chuỗi cung ứng gián đoạn và rủi ro vận chuyển gia tăng.

Arab Saudi, quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, đang tăng cường vận chuyển dầu từ Biển Đỏ, nhưng khối lượng này chưa đủ để bù đắp sự sụt giảm do khủng hoảng tại eo biển Hormuz gây ra.

Huyền Lê (Theo AFP, Hill, Reuters)