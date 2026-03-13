Iran ám chỉ Mỹ nên bị loại khỏi World Cup 2026

Đội tuyển Iran tuyên bố không ai có thể loại họ khỏi World Cup 2026, đồng thời ám chỉ chủ nhà Mỹ mới nên bị loại vì không đảm bảo an ninh cho các đội dự giải.

Tuyên bố được đội tuyển Iran đăng trên mạng xã hội hôm 12/3, nhằm đáp lại phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó khuyên Iran không nên dự World Cup vì lo ngại an toàn.

"World Cup là sự kiện quốc tế do FIFA tổ chức, không phải của riêng một quốc gia", đội tuyển Iran viết. "Iran đã giành quyền dự giải nhờ những chiến thắng liên tiếp của các cầu thủ và là một trong những đội sớm vượt qua vòng loại".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) trao giải Hòa bình FIFA cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Trung tâm Kennedy, Washington D.C., Mỹ, ngày 5/12/2025. Ảnh: AP

Iran là đội thứ ba vượt qua vòng loại World Cup 2026, sau Nhật Bản và New Zealand. Nhưng sau cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, Iran tuyên bố tẩy chay giải đấu.

Trong phần sau của thông điệp, đội tuyển có biệt danh "Team Melli" phản ứng gay gắt hơn khi đề cập đến chủ nhà. "Không ai có thể trục xuất đội tuyển Iran khỏi World Cup. Ngược lại, quốc gia nên bị loại là nước chỉ giữ danh nghĩa chủ nhà nhưng không có khả năng đảm bảo an toàn cho các đội tham dự", thông báo nêu.

Thông báo được xem là lời đáp trả trực tiếp đối với ông Trump. Ít giờ trước đó, Tổng thống Mỹ đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran được chào đón tại World Cup, nhưng ông không cho rằng việc họ có mặt ở giải đấu là phù hợp "vì sự an toàn và tính mạng của chính họ".

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố nước này "không thể tham dự World Cup" trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuyên bố mới của đội tuyển quốc gia cho thấy Tehran vẫn muốn khẳng định quyền tham dự World Cup dựa trên thành tích thể thao, trong khi quyết định tẩy chay trước đó được đưa ra ở cấp chính phủ.

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông đã trao đổi với ông Trump về vấn đề này và nhận được cam kết rằng tuyển Iran vẫn được chào đón tại giải đấu. Nhưng sau phát biểu của ông Donyamali, FIFA chưa phản hồi chính thức.

World Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada. Sau khi Iran rút lui, FIFA có quyền quyết định đội thay thế. Một số phương án được truyền thông quốc tế nhắc tới gồm trao suất cho Iraq, đội có thành tích tốt nhất trong số các đội châu Á chưa giành vé trực tiếp.

Hoàng An (theo AS)